La movilidad urbana acelera hacia modelos más sostenibles pese a los desafíos del sector

Pepe Martí, gerente de Operaciones de Negocio de Silence (Acciona); Manuel Díaz, socio responsable de Productos Industriales, Manufacturing y Automoción de PwC España y Liliana Marsán, responsable del Departamento de Investigación de Mercados de BNP Paribas Personal Finance y responsable del Observatorio Cetelem. Sara Fernández

La apuesta por los vehículos ligeros eléctricos y las redes de intercambio de baterías avanza mientras el sector encara su mayor crisis en décadas, marcada por la competencia china, los retos geopolíticos y un consumidor cada vez más sostenible pero prudente en sus decisiones de compra. Así lo han destacado los expertos en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En la mesa redonda sobre 'Tendencias de consumo en la movilidad' han participado Pepe Martí, gerente de Operaciones de Negocio de Silence (Acciona); Manuel Díaz, socio responsable de Productos Industriales, Manufacturing y Automoción de PwC España y Liliana Marsán, responsable del Departamento de Investigación de Mercados de BNP Paribas Personal Finance y responsable del Observatorio Cetelem.

Para empezar, Pepe Martí, ha destacado que "nuestra apuesta es que somos un fabricante de vehículos ligeros de dos y cuatro ruedas, principalmente para áreas metropolitanas, y el valor fundamental es el intercambio de baterías. Nuestros vehículos tienen todos la misma batería y se pueden intercambiar en la red de intercambio, lo que les da una flexibilidad similar a la que antes ofrecían los vehículos de combustión".

Mesa redonda. Tendencias de consumo en la movilidad

Y ha añadido que "nosotros somos fabricantes de vehículos, pero a la vez ponemos la infraestructura de recarga. Hace dos años comenzamos con el despliegue de la red, muy enfocada en las principales ciudades de España, con el objetivo de dar servicio a nuestros clientes".

En esta línea, ha explicado que "lo que nos acabó sucediendo es que no estaba creado el ecosistema. Cuando pasas de cero a uno no tienes talleres formados para reparar este tipo de vehículos, y ahí hemos encontrado una solución en los flotistas".

Por su parte, Manuel Díaz, ha señalado que "hay una característica de esta industria: se siguen fabricando alrededor de 90 millones de vehículos en el mundo y, en ese mismo periodo, el PIB global ha crecido en 36 trillones de dólares y la población en 700 millones de personas. Entre medias ha habido una pandemia, un periodo inflacionista y una guerra, pero una tendencia clara es que la movilidad está cambiando".

Díaz ha afirmado además que "la automoción vive en una crisis permanente desde hace veinte años, pero la crisis actual es la mayor a la que se haya enfrentado el sector, porque coinciden varios factores, como la caída de la demanda, la irrupción de vehículos procedentes de China, los temas geopolíticos y el de las materias raras".

Red de recarga nacional

También ha destacado que "hay diferentes opciones de movilidad y las ayudas son absolutamente fundamentales". Sobre la red de recarga nacional, ha recordado que "hay mucho debate, pero España ha crecido mucho en puntos de recarga en los últimos años, especialmente en carga ultrarrápida, que es la que permite la movilidad intraurbana".

“Para la movilidad urbana, el usuario realiza el 70% de las recargas en su casa o en el trabajo, por lo que no es tan crítico. El problema se da en la movilidad interurbana; por eso están los híbridos enchufables”, sostuvo.

En esta misma mesa, Liliana Marsán ha explicado que "tenemos nuevos actores, como el sector de la bicicleta, sobre todo a raíz de la pandemia. Lo que hemos visto a lo largo de estos años es que estamos ante un consumidor mucho más sostenible. Es cierto que, en temas de electrificación, el ritmo es más lento, y la intención de compra hacia vehículos más sostenibles se orienta, sobre todo, hacia los híbridos. Con lo cual, el horizonte está cada vez más cercano".

Marsán ha añadido que "está habiendo mucha demanda de vehículos de segunda mano, de ahí que nuestro parque automovilístico siga teniendo una elevada edad. El consumidor está expectante".

"Se nota que hay mucha más movilidad en el transporte urbano, y según nuestros estudios, los jóvenes y los sénior son los que más usan el transporte público. En el caso de los sénior, sobre todo cuando ya están jubilados", ha subrayado.

Finalmente, ha señalado que "la irrupción de las marcas chinas ha hecho que la oferta sea más amplia, que los precios bajen y que las ayudas no sean tan necesarias".