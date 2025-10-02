Técnicos 3D, analistas de datos y bioinformáticos: los nuevos profesionales que las empresas demandan a la FP sanitaria

Pilar Gómez Marco, directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales, durante su intervención bajo el título 'Necesidades de FP en el entorno sanitario '; en la tarde de la cuarta jornada del VI Observatorio de la Sanidad 'Una nueva forma de entender la salud'. Alejandro Ernesto

La evolución de la tecnología y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) modifica las necesidades y las preferencias de las empresas sanitarias en lo que a perfiles laborales se refiere.

Y eso se nota en la Formación Profesional (FP), donde los técnicos 3D, los analistas de datos y los bioinformáticos irrumpen como algunos de los profesionales más demandados dentro del campo de la salud.

Así lo ha explicado Pilar Gómez Marco, directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales, durante su intervención en el VI Observatorio de la Sanidad organizado por EL Español e Invertia.

Tal y como ha subrayado Gómez, en España hay 28 familias profesionales. Una de ellas es la familia de la sanidad. A su vez, la sanidad tiene 110 estándares de competencias profesionales

"La familia de sanidad tiene una amplia gama de titulaciones para crear profesionales muy capacitados en diversas áreas de la salud en distintos niveles", ha subrayado Gómez.

Es donde entran en juego los ciclos de grado medio y los superiores. En los primeros, que tienen una duración aproximada de 2.000 horas, se forman técnicos que puedan desarrollar funciones asistenciales y de apoyo en el ámbito sanitario.

En este apartado se encuentran los técnicos auxiliares, técnico en asistencia sanitaria, técnicos en farmacia y parafarmacia.

La oferta formativa de los grados superiores está formada por nueve titulaciones. Entre ellas destacan los técnicos superiores en higiene bucodental, en dietética o en documentación y administración sanitaria.

También los técnicos superiores de laboratorio clínico y biomédico, en anatomía patológica y citodiagnóstico, en prótesis dentales, en audiología protésica y en radioterapia y dosimetría.

Se trata, según ha considerado Gómez, de "una amplia oferta y unos profesionales que se van a capacitar para todas estas funciones".

En su intervención, la directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales, ha destacado la alta demanda de los grados de FP relacionados con la salud.

"En el curso 24/25 estaban matriculados 1.188.901 estudiantes en programas de formación profesional en España. Aunque no se desglosa, el ámbito sanitario es uno de los más demandados de nuestras familias profesionales", ha asegurado.

Entre las formaciones más demandadas se encuentran los cuidados auxiliares de enfermería, los técnicos clínicos y biométricos, la medicina nuclear, los técnicos superiores en higiene bucodental y los de dietética.

"La FP tiene una alta demanda", ha asegurado Gómez, debido a sus "mejores resultados de inserción laboral".

"Hay que valorar mucho qué es lo que se hace con estos profesionales y ayudarles a que se formen en el futuro", ha añadido.

Modernización

"La formación debe modernizarse para responder a la demanda, eso hace que la formación sanitaria deba adaptarse a los tiempos", ha resaltado.

En un contexto de digitalización y de crecimiento de la IA, ¿cuáles son los perfiles más demandados? "En FP se demandan perfiles que antes no estaban contemplados en el sector sanitario", ha puntualizado Gómez.

Uno de estos nuevos perfiles es el de experto en regulación y en ética de inteligencia artificial, ya que "tiene que haber regulaciones farmacéuticas o cumplimiento formativo".

Otro es de analistas de datos de salud. "Con el big data está claro que hay un conjunto de datos que van a crear patrones, tendencias y relaciones. Es vital para el desarrollo de tratamientos, medicamentos, incluso para la mejora de resultados clínicos", ha afirmado Gómez.

Las empresas también solicitan técnicos biomédicos con competencias en sistemas tecnológicos para el monitoreo de pacientes y técnicos en electromedicina clínica, que hacen instalación, revisión y mejoras del equipamiento médico que se emplea en el diagnóstico y el cuidado del paciente.

"Si la FP va a crecer y consolidarse como un pilar del empleo, hay que tener en cuenta las competencias personales", ha resaltado directora del Instituto Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

Por ello, "no se pueden olvidar las capacidades de comunicación, empatía, comprensión de la diversidad e inclusión",