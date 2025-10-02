Ignacio Vivas (IDIS): "En 2035 serán necesarias 100.000 camas adicionales en residencias para mayores"

El sector sociosanitario (residencias, centros de día, servicios sociales sin alojamiento) juega un papel importante en la salud de las personas y ayuda a descongestionar el sistema sanitario que está sobrecargado ante la falta de profesionales en las plantillas. Todo esto en un contexto donde cada vez hay más población envejecida que precisa de una mayor atención asistencial.

No obstante, las residencias para mayores no están preparadas (ni en personal ni en camas) para atender a este tipo de pacientes que cada vez presentan más patologías pulmonares, digestivas o cognitivas.

Actualmente, el sector residencial cuenta con 450.000 camas en todo el territorio nacional. Y se estima que con el paso de los años serán necesarias 100.000 más.

En concreto, en 2035 se necesitarán más de 100.000 camas adicionales, con una inversión de 15.000 millones de euros y unos gastos de 360 millones de euros (sólo para mantener esas 100.000 más).

Así lo ha señalado Ignacio Vivas Soler, vicepresidente de la Fundación IDIS, durante su intervención en la última jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Como ha aclarado Vivas, en estos servicios se cuentan con enfermeros y médicos que son un pilar fundamental para aliviar una "carga importante a los servicios sanitarios tanto público como privados".

De hecho, lo ha avalado en datos. El 30% de personas que ingresan en residencias dejan de ir a estos servicios (por ejemplo a los hospitales) o incluso el 10% no acuden a urgencias.

Plantillas de profesionales

En el caso de las residencias para mayores juegan con un inconveniente más: la mayoría de los profesionales sanitarios prefieren desarrollar sus funciones en centros hospitalarios (no lo ven atractivo trabajar en estos centros), por lo que se acusa, aún, más ese déficit de profesionales.

"Sí que es cierto que estamos cubriendo las plantillas con sanitarios que vienen del extranjero, pero aun así tenemos una gran escasez porque competimos con la sanidad privada y pública. Y esto provoca que muchas veces no lleguemos a cumplir con los ratios", ha denunciado.

Ignacio Vivas Soler, vicepresidente de la Fundación IDIS

Además, ha explicado que los centros residenciales tienen un gran reto: lograr más financiación para obtener mejores recursos, entre ellos aumentar la calidad del empleo en este sector (salarios, condiciones laborales).

Por eso, incide en la necesidad de aumentar la financiación e implicación del Estado, así como la colaboración público-privada.

"Hay que trabajar para que en un futuro las personas puedan mantenerse en sus domicilios el mayor tiempo posible, ya sea con tecnología y con más personal. No podemos olvidar que dentro de 10 años vamos a tener 900.000 personas más mayores de 80 años y por eso, debemos avanzar mucho en la prevención", ha terminado.