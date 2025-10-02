La formación, un aspecto clave a mejorar en el ámbito de la pericia médica

Alfonso Atela Bilbao, secretario de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y abogado del Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB) y del Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco (CCMPV); Carlos Represas Vázquez, director de Innovación de PROMEDE; Marta Canales Gantes, magistrada de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña; y Emilio Perino Nevado, perito médico de Relyens en España. Alejandro Ernesto.

La pericia médica tiene un reto por delante: mejorar la formación. A pesar de ello, los ponentes de la mesa dedicada a este tema en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad han puesto buena nota al perito médico en España: de media, cerca del notable.

Marta Canales Gantes, magistrada de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas de mejora en la elaboración de informes periciales.

Ha enumerado cuatro: "Formación jurídico-procesal; comunicación abogado-perito; implantación en los informes de medios, como recoger fotografías o informes médicos, por ejemplo; y la ‘venta’ en sala del producto".

Mesa redonda. Formación en la pericia médica

Asimismo, ha avisado de que el perito tiene que saber qué hace el juez y que tiene en cuenta. "Existen principios básicos en la valoración del informe pericial: la libre valoración de la prueba pericial, error en la valoración de la prueba, la carga de la prueba y la aportación documental. Y por último las tres C: concreción, claridad y causalidad", ha añadido.

Emilio Perino Nevado, perito médico de Relyens en España, también ha enumerado la formación como uno de los puntos de mejora dentro de la pericia médica.

"Es la base y hay que orientarla. Tiene que ser específica. Además, es fundamental en la formación la parte práctica. Hoy en día hay mucha formación online pero si hablamos de una formación que nos va a capacitar para perito médico debe haber unas prácticas presenciales", ha continuado.

"La pericia médica tiene grandes posibilidades y retos. Hemos visto que hay ciertas limitaciones, pero el perito está capacitado y tiene de su lado la evidencia científica", ha detallado Perino.

Finalmente, ha abogado por aumentar la divulgación en pericia médica. "De esta manera, atraeremos más médicos a este área".

Por último, Alfonso Atela Bilbao, secretario de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS) y abogado del Colegio de Médicos de Bizkaia (CMB) y del Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco (CCMPV), ha reclamado contar con peritos expertos en derecho sanitario.

Un momento durante la mesa "Formación en la pericia médica". Alejandro Ernesto.

"Ayudarían mucho en el juicio y quitarían mucha carga en la justicia", ha señalado durante su intervención.

"Es un lujo contar con un buen perito y a veces evitaría incluso llegar a juicio. Muchas veces llegan también informes que no tocan ciertas cuestiones que son necesarias", ha continuado.

Asimismo, ha indicado que "el perito tiene que conocer las diferencias de jurisdicciones. Hay muchos márgenes según qué ámbito", ha concluido.