Derechos Sociales avanza que en 2030 se necesitarán al menos 260.000 trabajadoras más en dependencia

María Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El incremento de personas mayores, dependientes y pacientes crónicos es un reto necesario de abordar con urgencia. Y así de claro lo ha dejado María Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales.

Durante el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia la secretaria de Estado ha asegurado que es necesario “introducir cambios en el sistema de la dependencia”.

Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, el número de personas que van a necesitar apoyo de larga duración en 2030 será de 2,5 millones. “Actualmente hay 1,6 millones en el sistema de la dependencia y no cubrimos todas las necesidades”, ha afirmado.

De ahí que calculen que se necesitarán 260.000 trabajadoras más de las que hay (medio millón trabajan actualmente). “Si conseguimos cubrir todas las necesidades -a día de hoy solo se cubre el 30%- necesitaremos 830.000 trabajadoras más”, ha continuado.

Por lo que para María Rosa Martínez Rodríguez supone todo “un reto” y es necesario que el sistema se adapte a la realidad.

Pero ha matizado: “No deben ser las personas las que se adecúen a los servicios, sino que los servicios se adecuen a las personas”.

En ese sentido, en 2024 el Consejo de Ministros aprobó una nueva estrategia que pone a la persona en el centro y respeta sus decisiones y preferencias. “Es el momento de consolidar este cambio en el sistema que ya está en marcha en la mayoría de las CCAA”, ha apuntado.

Cooperación

La secretaria de Estado ha afirmado que la coordinación sociosanitaria es una prioridad en la estrategia de cuidados. “Si no hay coordinación entre sistemas corremos el riesgo de que las personas tengan que adaptarse”, ha indicado.

Desde el Ministerio de Derechos Sociales y el de Sanidad han dado pasos en este sentido. Por ejemplo, “hemos elaborado un marco de coordinación sociosanitaria que busca alinear visiones y ofrecer una guía compartida, entre otras cuestiones”.

“Queremos facilitar el acceso a los servicios, reducir duplicidades y ofrecer una atención cercana a las personas libre de la violencia administrativa”, ha añadido.

La ambición del documento que se está desarrollando conjuntamente con las comunidades autónomas es ofrecer una base común.