Ponce (SETT): "En Europa no es fácil encontrar dinero privado para financiar proyectos tecnológicos singulares"

La Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) ha cumplido recientemente un año buscando proyectos "singulares" de tecnología digital que, gracias al apoyo de inversiones público-privadas, puedan crecer, escalar y ser rentables.

Sin embargo, durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, Javier Ponce, director general de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), ha lamentado que en Europa no siempre es fácil encontrar capital privado dispuesto a invertir en estos proyectos.

"En Europa no es fácil encontrar dinero privado a veces en cantidades relativamente altas para poder abordar proyectos singulares. Hoy no tenemos todavía un mundo de fondos de capital como sí existe en Estados Unidos", ha señalado.

De hecho, ha incidido en que en el país norteamericano el capital o la liquidez no es una barrera para el inicio de proyectos, mientras que en Europa no se ha desarrollado suficientemente un ecosistema de fondos dispuestos invertir en ellos.

Ante esta situación, ha señalado que países como España a través de la SETT, Francia a través del BPI y probablemente en un futuro cercano Alemania a través del KFW están intentando apalancar la inversión privada en inversión pública.

El objetivo es alcanzar unos mínimos de masa crítica necesaria para abordar proyectos de esta naturaleza, con grandes necesidades de inversión o que necesitan grandes infraestructuras, y que consigan alcanzar el éxito y, sobre todo, la rentabilidad.

A este respecto, ha recordado que la SETT opera a través de la coinversión público-privada, aportando capital público sin superar el 49% de la participación o de la ampliación de capital. Todo ello con el fin de mantener la naturaleza privada de las empresas invertidas.

Proyectos en marcha

Por otro lado, Ponce también ha aprovechado su intervención para detallar algunos de los proyectos en los que ya está invirtiendo la sociedad estatal o que está analizando dentro del ámbito sanitario.

Entre las compañías que ya se están financiando se encuentra una pionera en España capaz de tratar el dato federado. Esto permite realizar análisis de grandes bancos de datos sanitarios sin que estos se desplacen del repositorio original, cumpliendo así con la regulación de la Unión Europea.

Otras operaciones en análisis se centran en el diagnóstico predictivo. Específicamente, se están evaluando compañías vinculadas al diagnóstico predictivo en temas de oncología a través de muestras de sangre.

Adicionalmente, se están analizando empresas enfocadas en evitar la preclínica a través de una simulación digital del funcionamiento de los fármacos. Esto se logra mediante el uso de gemelos digitales de órganos humanos, lo que busca acelerar el proceso de preclínica y el clásico Drug Discovery, mejorando la eficacia en la identificación de la molécula adecuada.

Asimismo, el presidente de la SETT también ha mencionado iniciativas vinculadas a la calidad de vida, enfocadas en la parametrización de datos personales para mejorar la salud individual.