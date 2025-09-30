Magaz (Mapfre) afirma que el seguro privado de salud ayuda a "mejorar la productividad y reducir el absentismo"

Begoña Magaz, directora de Negocio de Personas de Mapfre España, en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad. Alejandro Ernesto E.E.

Cada vez más empresas, de todos los tamaños, optan por incluir el seguro privado de salud dentro de los beneficios sociales a sus empleados. Una práctica que, según Begoña Magaz, directora de Negocio de Personas de Mapfre España, les puede ayudar a "mejorar la productividad" del negocio y reducir el absentismo.

Así lo ha asegurado Magaz durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, en la que ha indicado que este se debe a que con el tiempo los seguros tienden más a ser vistos como un servicio de prevención y no sólo de reacción.

"Sobre todo si esos seguros que das a tus empleados tienen algún programa de telemedicina o programas de prevención, es una manera de que no lleguen a enfermar. Con esa tendencia a la prevención también consigues una mejor productividad y un menor absentismo", ha explicado.

En esta línea, la directora de Negocio de Personas de Mapfre España ha añadido que incluir un seguro privado de salud en la remuneración al empleado también ofrece otro beneficio para la compañía, ya que ayuda a retener el talento.

En este contexto, Magaz ha señalado que las aseguradoras tienen que adaptarse a los distintos tipos de empresas que hay en España. Por un lado, están las grandes compañías, donde parece "impensable" actualmente que no ofrezcan alguna opción de seguro a su plantilla.

Por otro están las pymes, teniendo en cuenta además que componen la gran mayoría del tejido productivo español. A este respecto, Magaz ha apuntado que, aunque han "llegado más tarde", el número de pequeñas y medianas empresas que lo tienen no para de crecer.

De hecho, en Mapfre están poniendo mucho foco en diseñar una oferta que encaje a estas compañías y en su gestión. Así, ha recalcado que este servicio no sólo ayudará a las pymes a retener talento, sino que también se puede beneficiar de ello el propio dueño de la empresa.

Privado vs. público

Por otro lado, Magaz ha incidido en que el seguro privado de salud, al menos en España, "no es sustitutivo de lo público", sino que se entiende como un "complemento a la Seguridad Social, que es universal y nos cubre a todos".

En este sentido, ha añadido que el trabajo de las aseguradoras es buscar un seguro que se adapte a las necesidades del cliente "en función de su etapa vital y de su situación económica".

"El gran reto para no morir de éxito y acompañar a los ciudadanos es buscar un seguro que sea accesible a la mayor parte de la población según sus necesidades, que complemente al público. Ningún seguro privado busca sustituir al público", ha defendido.

En este contexto, ha indicado que las empresas tienen que buscar el equilibrio entre "rentabilidad, accesibilidad y calidad". "No somos nadie sin el cliente", ha remarcado Magaz, quien ha recalcado que si no le gusta un servicio, se irá a otra compañía.

A este respecto, ha apuntado además que el cliente es "cada vez más exigente" con la aseguradora y reclama un servicio "más personalizado" y una atención "inmediata". Aspectos para los cuales la digitalización será de gran ayuda.