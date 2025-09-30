Luis Mora (PharmaMar) teme que Europa pierda frente a China "la gallina de los huevos de oro de los ensayos clínicos"

Luis Mora, director general de PharmaMar, en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia. Sara Fernández, EL ESPAÑOL.

La industria farmacéutica española está muy preocupada por la parálisis y el nuevo rumbo que está viviendo la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés). Luis Mora, director general de PharmaMar, ha advertido del riesgo de que Europa pierda frente a China, sobre todo, pero también ante Estados Unidos, "la gallina de los huevos de oro de los ensayos clínicos".

En el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, el directivo de la compañía española famosa por productos como Yondelis, Zepzelca o Aplidin, ha criticado que "en Europa falta inversión y un mercado farmacéutico más integrado como en EEUU o China".

"Esta fragmentación del mercado europeo retrae a ciertos inversores. Y hay demasiada regulación, lo que deslocaliza algunas inversiones y ensayos clínicos a EEUU y China, y eso hace que ellos vayan a otra velocidad", ha sostenido durante su participación en el foro.

Luis Mora, director general de PharmaMar

Y la EMA ha abierto una puerta cuyas posibles repercusiones no han sido bien calibradas desde el Viejo Continente, a juicio de Mora. La EMA ya ha aprobado, "cambiando las reglas del juego", ensayos clínicos en China con población puramente asiática. La FDA americana, sin embargo, todavía no ha dado ese paso porque pide representatividad estadounidense.

"Los ensayos clínicos en China son más baratos y rápidos. En Europa podemos perder la gallina de los huevos de oro, que son los ensayos clínicos", se teme el director general de PharmaMar. Cabe recordar que, en el particular de España, nuestro país tiene mucho que perder porque es el país europeo en el que el sector sanitario más invierte en ensayos clínicos.

PharmaMar sabe bien de lo que habla, puesto que sus productos más populares tienen que ver con medicamentos oncológicos de origen marino, de ahí que a menudo tengan que bregarse con los organismos reguladores dada la innovación que suponen para el mercado.

"La EMA tiene mucho recorrido por delante para que sea un facilitador del sector. Por ejemplo, la EMA no tiene un departamento de compliance, cuando otros organismos sí lo tienen", ha comparado.

Otro síntoma de la pérdida de pujanza del Viejo Continente, máxime cuando nos encontramos en medio de una guerra de aranceles abierta por la Administración Trump, es que el precio medio de un medicamento en Europa es un 25% inferior a EEUU. Mientras que sólo el 15% de los nuevos fármacos se sacan al mercado primero en Europa, frente al 65% en EEUU. Síntomas que empiezan a atisbar un síndrome de agotamiento europeo.