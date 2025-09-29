El sector sanitario defiende el uso de la inteligencia artificial como compañero de viaje ante el nuevo cambio de paradigma

Manuel Ángel Galván, contador del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos (CGCOF); Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS; Juan Yermo, director general de FarmaIndustria y Pablo Crespo, secretario general de Fenin. Sara Fernández

Los expertos del sector sanitario defienden el uso de la inteligencia artificial como compañero de viaje mientras apoyan la humanización por parte de los profesionales. Así lo han destacado en la inauguración del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Para empezar, Juan Yermo ha destacado que "estamos viviendo una revolución biomédica y tecnológica. La legislación, la gobernanza, las herramientas tienen que actualizarse para estar a la altura de todas las oportunidades de la medicina personalizada".

Y ha añadido que "la gobernanza de lo que es el sistema de precios y financiación, devolución de los medicamentos innovadores tiene que estar a la altura porque si no, va a haber un desfase".

En esta línea, Manuel Ángel Galván ha destacado que "todos queremos hacer una nueva forma para mantener la salud y para ello es necesario hacer una revolución integral". Así, ha recordado que "en algunas comunidades hay que trabajar más en prevención y en los cribados".

Eso sí, Galván ha remarcado que "también hay que integrar a las empresas y los ciudadanos en la revolución. La gente también necesita más cercanía por parte de los profesionales".

Por su parte, Marta Villanueva ha remarcado que "estamos en un nuevo cambio de paradigma en el sector sanitario con un nuevo compañero de viaje que es la IA".

"La IA nos sirve para la automatización de procesos y, por tanto, sí nos podemos dedicar a aquello que sí aporta valor como la humanización por parte de la profesión y también vale para amplificar nuestro conocimiento. Estamos en un momento donde parecía que estábamos muy cómodos y resulta que ahora todas las preguntas han cambiado y no tenemos respuesta para muchas de ellas", ha explicado.

Ante los nuevos retos tecnológicos, Pablo Crespo ha recordado que "el sistema sanitario español invirtió el año pasado 146 millones de euros en financiación, solamente el sistema invierte el 4% en inversión en tecnológica".

"La pregunta es si queremos un sistema sanitario del futuro que nos permita avanzar hacia terapias farmacológicas más precisas, si queremos incorporar herramientas como la IA, a lo mejor la primera reflexión es pensar en cómo estamos invirtiendo", ha añadido.

Anteproyecto de Ley de los Medicamentos

Sobre el anteproyecto de Ley de los Medicamentos, Juan Yermo ha destacado que "el anteproyecto es muy complicado y que creemos que va a evolucionar hacia una propuesta que da más predictibilidad al sector y mucha más gradualidad a los medicamentos fuera de patente".

Así, ha recordado que "hay medicamentos que están a un precio muy bajo y también hay un problema con la llegada de nuevos competidores. También el momento en el que estamos viviendo como los aranceles a la industria anunciados por Trump".

Por su parte, Pablo Crespo ha enfatizado que "hay dos áreas de mejora como la gran amenaza que se extienda esa aportación por volumen de ventas que ahora mismo está circunscrita a productos que se dispensan en farmacias con recetas a todo el ámbito hospitalario, eso podría poner en riesgo el abastecimiento".

Manuel Ángel Galván ha valorado positivamente que exista este proyecto, "20 años son mucho y más en el contexto en el que estamos. Hay que conciliar la eficiencia y la competitividad con la seguridad, equidad y con la universalidad de la prestación farmacéutica".

Respecto a la necesidad de la historia clínica en la parte privada, Marta Villanueva ha recordado que lo que se ha planteado es una consulta pública que tiene fecha hasta el 20 de octubre para empezar a generar este anteproyecto de ley de salud digital que lo que pretende es ordenar quiénes son los agentes involucrados en hacer interoperable la historia clínica y gobernar los datos de uso secundario. La gobernanza tiene que evitar la atomización y tiene que buscar entes de segmentación".