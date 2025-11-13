De riesgos geopolíticos a climatológicos: los factores que pueden amenazar el suministro energético

Antonio Canseco (director del Área Global de GNL y gas de Axpo Iberia); María Junco (directora general de Gestión Técnica del Sistema de Enagás) y Joaquín Coronado (experto energético y presidente de Build to Zero) David Morales

A pesar de que España cuenta con una sobreabundancia de gas natural licuado (GNL), enfrenta varios riesgos tanto geopolíticos como tecnológicos y climatológicos que pueden amenazar esa falta de suministro.

Estos son algunas de las conclusiones que se extraen de la mesa redonda sobre cómo asegurar el suministro energético en Europa y España en un escenario de incertidumbre del II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En este debate han participado Antonio Canseco, director del Área Global de GNL y gas de Axpo Iberia; María Junco, directora general de Gestión Técnica del Sistema de Enagás y Joaquín Coronado, experto energético y presidente de Build to Zero.

Mesa redonda Asegurar el suministro energético en Europa y España en un escenario de incertidumbre

Los expertos han señalado que asegurar la seguridad de suministro no solamente es tener disponibilidad, sino también accesibilidad a esa energía.

Por su parte, María Junco ha explicado que hay tres grandes riesgos. Por eso, "España ha hecho los deberes formando una diversificación de fuentes que traten de mitigar esos riesgos geopolíticos".

También, crisis como la DANA han puesto de manifiesto "los riesgos climatológicos que cada vez son más extremos para los que las infraestructuras y nuestros procesos no están preparados", ha expresado. Así, ha recalcado en que hay que poner el foco, sobre todo en esas fuertes tormentas y en el caso del sector, en el cierre de puertos que puedan condicionar las descargas de buques que traen gas.

Y por último, "hay riesgos tecnológicos donde se ha puesto la mirada en la necesidad de desarrollar nuevas vías de comunicación y estar atentos en estrategias de ciberseguridad", ha recalcado Junco.

Regulación europea

Otro de los aspectos que se han debatido en esta mesa es: la alta regulación europea que puede afectar a las relaciones con nuestros principales suministradores externos.

"Algunos de ellos se están revelando porque Europa les impone requisitos con los que no están de acuerdo y ese sí puede ser un aspecto que puede afectar a nuestro acceso al gas natural si le decimos a los demás como tienen que vender su producto", ha señalado Antonio Canseco.

En la misma línea se ha pronunciado el experto energético, Joaquín Coronado. "Europa ya ha avisado que si no cumplen con unos ciertos requisitos se les va a imponer una multa del 5%. Muchos proveedores de gas no lo cumplen ni los van a hacer ni de lejos y que vamos a hacer, ¿vamos a poner una multa todos los años?. No tiene sentido", ha expresado.

Y ha continuado diciendo que la UE tiene que ver cómo lo vamos a hacer, cómo adaptar esa regulación. "Porque no es que Rusia nos deje de vender, lo va a hacer todo el mundo".

Con respecto al futuro, los expertos han aclarado que España tiene que avanzar hacia la producción de energías limpias, renovables, como el hidrógeno y sobre todo el biometano.

"Las fuentes renovables aportan una autonomía estratégica para dejar de preocuparnos de esa dependencia con respecto a otros países", ha recalcado María Junco.

Y ha continuado: "Sin duda el hidrógeno renovable requiere de una agilización entre el despliegue de la infraestructura, de la regulación y del mercado. También, nos han llegado 285 solicitudes de proyectos de producción en España que tienen inyección de proyectar hidrógeno, nos lleva a pensar que es un vector estratégico".

En el caso del biometano, Coronado ha señalado que España tiene una gran oportunidad de producir biometano, pero simplemente tiene que hacer buenos proyectos que sean factibles y medioambientalmente aceptables.

"Nosotros, por ejemplo, no hemos sido capaces de comprar ninguna planta porque no cumple con requisitos medioambientales. Una parte de producción de biometano en España va a ser muy sustancial mirando las perspectivas", ha terminado Joaquín Coronado.

No obstante, han asegurado que si gestionamos la incertidumbre y se mitigan los riesgos regulatorios, hay una abundancia de gas que no amenazará a esa falta de suministro.