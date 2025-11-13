Mercedes Morán reivindica el papel clave de Extremadura en la transición energética y pide prolongar la vida de Almaraz

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura, Mercedes Morán, interviene en el II Observatorio de la Energía. David Morales E.E

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, ha reivindicado el papel estratégico de la región en el futuro energético de España.

Durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, Morán ha destacado que Extremadura "no sólo aporta recursos naturales, sino también soluciones estratégicas a la hora de garantizar el suministro energético en un contexto de incertidumbre y de transición hacia un modelo más sostenible".

La consejera ha recordado que Extremadura representa "una cuota notable de la capacidad solar instalada" en el país. Un logro derivado de su alta radiación solar, la disponibilidad de suelo y un tejido industrial cada vez más preparado para impulsar el despliegue de energías renovables.

"Nuestra región dispone de radiación, de suelo y de capacidad industrial para atraer el valor añadido que necesitamos", ha afirmado, en referencia a la posibilidad de captar inversiones vinculadas a la fabricación de baterías o al desarrollo del hidrógeno verde.

Morán ha destacado que el 99,8% de la energía que se produce en la comunidad es verde y está "libre de emisiones", superando con creces la media nacional del 70%.

En 2023, Extremadura alcanzó un máximo histórico con la producción de 31.173 megavatios/ hora. Este liderazgo, según la consejera, da motivos más que suficientes para que el Gobierno de España atienda las peticiones de la Junta en la planificación eléctrica con horizonte 2030.

"En Extremadura tenemos razones más que sobradas para que se nos escuche", ha insistido.

Entre las áreas con alto potencial de desarrollo, Morán ha citado espacios como Navalmoral de la Mata, donde ve una oportunidad para asentar nuevos proyectos industriales ligados a la energía.

"No nos conformamos con producir energía, queremos transformarla y que el valor añadido se quede en nuestra tierra", ha señalado llamando a fomentar proyectos que impulsen el crecimiento económico y el empleo local.

Almaraz: "seguridad energética"

La consejera también ha abordado la cuestión de la seguridad energética, un concepto que, asegura, "cobra más importancia que nunca después del apagón que sufrimos".

En este sentido, ha defendido la continuidad de la central nuclear de Almaraz como elemento indispensable en el horizonte de estabilidad energética regional y nacional.

"Es una energía limpia, con el mayor margen de seguridad del mundo y genera el 7% de la energía nacional. No hay razones para continuar con su cierre", ha declarado.

Morán ha instado al Gobierno central a reconsiderar el calendario de cierre de las centrales nucleares sosteniendo que se trata de "una necesidad técnica y económica, no de una posición ideológica".

La dirigente regional ha concluido diciendo que Extremadura aspira a liderar la transición energética de España "desde la responsabilidad y la ambición industrial" generando "riqueza, empleo y estabilidad".

"Necesitamos garantizar el suministro y la competitividad, porque Extremadura quiere ser no sólo un territorio productor, sino el motor energético del país", ha sentenciado.