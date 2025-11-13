Giner (Moeve): "España tiene potencial en energías limpias, pero es esencial un marco regulatorio y fiscal estable"

La transición energética "no depende de un único factor, sino de una combinación donde la tecnología marca el ritmo, pero también es esencial contar con un marco regulatorio estable que permita la escalabilidad", ha destacado Carlos Giner, chief commercial officer de Clean Energies de Moeve, durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Giner ha destacado que "ya convivimos con la sostenibilidad" y que la transición energética está aportando avances "en procesos, en la forma en la que percibimos el cuidado del entorno y en la dimensión social que impulsa un cambio cultural y económico hacia empleos de más calidad y centrados en el desarrollo tecnológico"

En esta línea, ha remarcado que "se está situando como un líder en la transición energética, no solo a nivel nacional, sino también europeo, siendo una punta de lanza en todo lo referente al Green Deal".

Carlos Giner, chief commercial officer de Clean Energies de Moeve

Según ha explicado, las condiciones naturales del país, como el sol y el viento, "permiten producir energías renovables imprescindibles para proyectos de hidrógeno verde y biocombustibles".

"De hecho, el 20% de los proyectos de hidrógeno europeos están en España", ha recordado Giner, quien ha añadido que el país "es el segundo que más inversiones relacionadas con la energía limpia está acogiendo".

Así, ha destacado que "configura un panorama de crecimiento que dota a la Unión Europea de una mayor resiliencia frente a episodios y crisis energéticas como las que hemos vivido".

Moeve, ha explicado, apuesta "por las moléculas verdes", es decir, por la producción de hidrógeno verde y sus derivados, así como de biocombustibles "capaces de absorber el 90% del CO2". Según ha detallado, la industria representa "casi el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero", por lo que "es difícil abordar su transformación solo con electrificación".

Sobre las principales barreras para escalar la descarbonización, Giner ha señalado que "contar con un marco regulatorio y fiscal estable y predecible atrae inversiones". A esto ha sumado la "colaboración público-privada y las alianzas que favorezcan la creación de un entorno de confianza para que las empresas participen activamente en la transición energética".

Asimismo, ha apuntado que España "tiene un potencial enorme en la producción de biometano", gracias a su potente industria agrícola y ganadera.

"Es una energía directamente aplicable a procesos industriales intensivos en energía", ha afirmado, destacando la necesidad de "incentivos fiscales que faciliten el desarrollo de estos proyectos".

Para finalizar, Giner ha insistido en que desde Moeve promueven una transición energética "inclusiva, justa y visible". "Todos convivimos con realidades que demuestran su avance, pero también debemos percibir que esa transición se traduce en aspectos tangibles, como la creación de empleos de calidad", ha concluido.