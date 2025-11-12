El sector energético pide un 'permitting' riguroso, transparente y que cuente con seguridad jurídica

José Luis Adanero, responsable de Regulación y Liquidaciones de Renovables de Iberdrola Energía Sostenible España; Fernando Pastor, corresponsal económico de EL ESPAÑOL; Juan Virgilio Márquez, CEO de la Asociación Empresarial Eólica (AEE); y Rafael Mateo, experto energético y exconsejero delegado de Acciona Energía durante el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Cristina Villarino. EE

Para que un proyecto eólico se ponga en marcha hace falta una media de seis años para su confección debido al permitting, es decir, los trámites y gestiones administrativas necesarias para obtener los permisos y licencias.

Un proceso que desde el sector energético han reclamado durante el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia que sea riguroso, transparente, permisible y cuente con seguridad jurídica.

“Tramitar un proyecto de energías renovables es difícil, pero cada vez es más difícil y los tiempos se extienden más de lo habitual”, ha asegurado José Luis Adanero, responsable de Regulación y Liquidaciones de Renovables de Iberdrola Energía Sostenible España, quien añade que al haber más proyectos se hace también más complejo.

Mesa redonda ‘Permittings’ para el desarrollo de las renovables

Juan Virgilio Márquez, CEO de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha comentado que “ya no es suficiente con obtener un permiso porque se puede paralizar el proceso por alguna alegación y eso otorga otro nivel más de inseguridad”.

El directivo ha asegurado que “hay más problemas y es necesario tomar más medidas estructurales para que los gobiernos desagüen todo ese proceso”.

No obstante, para Rafael Mateo, experto energético y exconsejero delegado de Acciona Energía no es “dramático” que el permitting dure un año más para un proyecto de 40 años, pero sí lo es dar mucha “facilidad para implantar proyectos de forma especulativa”.

En este sentido, ¿dónde está el desafío? “El reto está en la parte industrial o donde te puedes encontrar con agentes que ven trabas al proyecto que lo bloquean. Eso a los promotores nos hace sentirnos indefensos”, ha asegurado José Luis Adanero.

¿Dónde están los mayores cuellos de botella? Según Juan Virgilio Márquez a nivel de impacto ambiental es donde más proyectos se caen.

A su vez ha denunciado que las cautelares están a la orden del día en estos procesos.

Para Rafael Mateo es muy importante que los proyectos energéticos estén planificados. “Si el plan obedece a lo que está establecido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) tendrá más fuerza que alguna comunidad social que no quiera el proyecto”, ha indicado. “Y el permitting es una parte de la ecuación”, ha añadido.

En este mismo sentido, el responsable de Regulación y Liquidaciones de Renovables de Iberdrola Energía Sostenible España ha recordado que “el sistema es más complejo y tienes que tener una planificación más concienzuda”.

Casos de éxito

El exconsejero delegado de Acciona Energía ha destacado a Alemania como ejemplo a seguir, aunque en su caso se ha visto obligada a acelerar el permitting.

Por su parte, el CEO de la Asociación Empresarial Eólica ha puesto de ejemplo China, pero buscando en nuestro caso “una visión más holística teniendo en cuenta que los fondos son los que se movilizan”.