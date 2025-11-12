Mercedes Gómez (Junta de Castilla-La Mancha): "Nuestra gente tiene que beneficiarse de la energía que generamos"

De izquierda a derecha: Alipio García, director general de Transición Energética; Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible; y Mamen Vázquez, directora general en EL ESPAÑOL. Cristina Villarino

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha glosado la evolución de las energías renovables en su comunidad autónoma, una de las regiones con menor dependencia de las fuentes tradicionales de abastecimiento.

Gómez ha protagonizado la ponencia Competir y descarbonizar: la nueva ecuación energética en España, una intervención que ha clausurado la segunda jornada del II OBSERVATORIO DE LA ENERGÍA 'Competir y descarbonizar: la nueva ecuación energética en España' que organizan EL ESPAÑOL e Invertia junto a la Universidad Camilo José Cela.

La representante del Gobierno autonómico ha cifrado en unos 16.800 megavatios la potencia del mix energético en la región, un caudal del que el 87% procede de fuentes renovables. Se trata de una proporción que supera en 20 puntos la media nacional.

Mª Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha

En la misma línea, Gómez se ha referido al favor de la geografía, "estamos en el centro peninsular"; ha recordado. También ha señalado la disponibilidad de suelo para la instalación de iniciativas innovadoras como "una ventaja competitiva".

Además, la concurrencia de "un Gobierno estable", el presidido por Emiliano García-Page, se adivina como un factor que facilita tanto la llegada de empresas como la correspondiente "creación de empleo".

El pasado año, la comunidad autónoma ha acumulado "más de 3.500 empleos directos" relacionados con las instalaciones de generación renovable dispuestas por el territorio.

Más allá de las grandes cifras que arroja una realidad emergente, Gómez ha definido como "fundamental" la traslación de las bondades de la energía verde que se produce en Castilla-La Mancha al conjunto de su población.

"Desde lo local aspiramos a usar parte de esa energía. No queremos generarla, tener el impacto, y que nuestra sociedad no se beneficie", ha subrayado la titular regional de Desarrollo Sostenible.

En todo caso, la senda hacia la descarbonización ha empezado a generar "sus frutos", según ha explicado la responsable de la Junta de Castilla-La Mancha.

Además del impacto que arroja la llegada de empresas al calor de la disponibilidad energética, Gómez ha señalado las buenas cifras de autoconsumo y comunidades energéticas como rostro de la energía del futuro, otros dos indicadores en los que la región lidera.

Gases limpios

Por otra parte, la consejera ha apuntado al hidrógeno verde y el biometano como los gases renovables que reemplazarán a los gases fósiles. Respecto al primer material, Gómez ha celebrado la presencia en el territorio autonómico del conocido como valle del hidrógeno, un polo de energía limpia cuyo centro nacional se ubica en Puertollano (Ciudad Real).

Sobre el biometano, ha solicitado un ejercicio de pedagogía que ayude a la administración y las empresas que quieren formar parte del plan regional 2030 de este elemento a "encontrar ubicación". No obstante, la responsable de Desarrollo Sostenible ha reconocido que se trata de un asunto "complicado" que, desde la mirada de los ciudadanos, "a veces no se entiende".