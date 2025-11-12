España se consolida como epicentro europeo del hidrógeno con 4.000 millones en proyectos

Jesús Gil, director de Hidrógeno de Enagás; Amir Sharifi, Comex member & Strategy of Hy24 lead and head of MENA, UK and Southern Europe y Karla Ceño, directora ejecutiva de Financiación de Proyectos de Energía y Cleantech de BBVA. Cristina Villarino

Los expertos en hidrógeno han coincidido en que España se encuentra en una fase de expansión decisiva, con miles de millones de euros en ayudas y proyectos que podrían situar al país como uno de los grandes polos europeos de producción y exportación de este vector energético clave para la descarbonización industrial. Así lo han destacado en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Para empezar, Jesús Gil, director de Hidrógeno de Enagásm ha destacado que "el hidrógeno es una realidad porque llevamos consumiendo hidrógeno desde que empezamos a hacer gasolina. Estamos hablando como el hidrógeno puede descarbonizar sobre todo para la industria y sobre todo cuando tienes procesos de alta temperatura donde tienes que desplazar el combustible que es el gas natural".

Así, ha remarcado que "descarbonizar no es electrificar, es desplazar las emisiones de CO₂ y buscar una solución que pueda resolver el problema".

Gil ha explicado que "en España actualmente hay por valor 4.000 millones de euros en ayudas concedidas a proyectos de producción de hidrógeno que equivalen a 4,4 gigavatios de producción de hidrógeno. Esto significa que en todo este tiempo se han dado muchos pasos en generar una hoja de ruta en España".

Entre los pasos que han ejecutado ha destacado la incorporación al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima tanto en el 2021 - 2030 como en el 2023 - 2030, "hemos multiplicado por tres desde el antiguo Plan Nacional de Energía y Clima la capacidad prevista de electrólisis y se han desarrollado a nivel europeo normas y regulación".

"Ahora estamos a la espera de aquí al año que viene aproximadamente por estas fechas tengamos una directiva del conocido paquete del gas descarbonizado de hidrógeno", ha explicado.

De esta forma, ha explicado que "el momento en el que estamos ahora es un momento de expansión, hay proyectos. Desde Enagás estamos desarrollando un corredor que une España con Alemania, la parte nuestra son 2.600 kilómetros de infraestructura de red troncal con dos potenciales de almacenamiento subterráneo y dos conexiones internacionales".

Sobre el papel de España como hub del hidrógeno, ha remarcado que "si tuviéramos que hacer una comparativa de posicionamiento. España tiene unas condiciones magníficas para convertirse en uno de los polos de producción importantes para exportar hasta otros Estados miembros. Todas estas cuestiones hay que hacerlas con perspectivas y para eso tiene que haber una panificación integrada de las infraestructuras de gas y de hidrógeno".

Amir Sharifi, Comex member & Strategy of Hy24 lead and head of MENA, UK and Southern Europe ha destacado que "la cartera global alcanza 1.500 proyectos de hidrógeno limpio en el mundo, los proyectos que prevalecen son más grandes mejor estructurados y con equipos sólidos".

Sharifi ha explicado que "se han movilizado 110.000 millones en proyectos, diez veces más que en 2020. El sector avanza al doble de la velocidad que las energías renovales en su fase inicial. El hidrógeno avanza más rápido que en los primeros años que la eólica y la solar".

"Al mismo tiempo, las condiciones macro están mejorando, como la inflación y las tasas de interés, y en países como España y Suecia está mejorando la bancabilidad de los proyectos.

Con todo, ha destacado que "estamos pasando de anuncios a ejecución".

Karla Ceño, directora ejecutiva de Financiación de Proyectos de Energía y Cleantech de BBVA, ha remarcadop que "hemos dado grandes pasos para ir aterrizando este vector que es muy complejo y será fundamental para completar la descarbonización y para poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado en la UE y ya no solamente en la industria pesada sino también en el transporte marítimo, la aviación, que son sectores que van a depender de los productos derivados del hidrógeno".

Hay que seleccionar aquellos proyectos para ayudarles a la bancabilidad porque se trata de proyectos muy intensivos en capital, entonces atraer inversión pública o bilaterales, es decir, una serie de actores que en otros proyectos o en otro tipo de activos no eran tan necesarios, para estos proyectos son fundamentales. Entonces, desde el banco acompañamos desde un estado inicial para acabar llegando a la inversión final.

Rentabilidad

Respecto a la rentabilidad, Jesús Gil, director de Hidrógeno de Enagás ha explicado que "desde luego para el desarrollo de una tecnología de nueva incorporación el private partnership es fundamental. La colaboración público-privada es lo que puede hacer que con una regulación que por detrás vaya mitigando el riesgo y eso entra las inversiones que promueve Enagás que son a largo plazo".

"En estos momentos en España 500.000 toneladas de hidrógeno que están en sectores muy concretos como el refino y el amoniaco. Con los proyectos que están previstos se podría cubrir la demanda que hay actualmente, la demanda en España podría duplicarse y la proyección que hay en todos los países es que se duplicarán", ha explicado.

Por su parte, Karla Ceño ha subrayado que "es necesario poner todo en perspectiva, no podemos esperar que el hidrógeno sea rentable desde el primer momento, estamos teniendo un proceso de aprendizaje. La escala en estos es fundamental y desde BBVA trabajamos para que estos proyectos sean bancables y atraigan los polos de financiación".

Mientras que Amir Sharifi ha sostenido que "hay tres cambios estructurales que podrán ayudar, como por ejemplo que en países como España, Portugal o Suecia la electricidad renovable ya compite por debajo de los 30 euros".

"La caída de la inflación y la presencia de instituciones bancarias que han visto una visión a largo plazo. La rentabilidad no vendrá solo por la tecnología, sino cuando la regulación reconozca el valor del hidrógeno bajo en carbono", ha subrayado.