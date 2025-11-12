Christoph Steck (Amazon): "España tiene una gran fortaleza en renovables, es un punto de competitividad inmenso"

Amazon, el gigante del comercio electrónico, se ha marcado un ambicioso objetivo: descarbonizar todas sus operaciones en el año 2040. Y por eso está centrando sus esfuerzos en distintos sectores, desde la electrificación del transporte hasta la neutralidad de sus centros logísticos y de datos.

Son sólo algunos de los ejemplos que ha ofrecido Christoph Steck, director de Relaciones Institucionales de Amazon para España y Portugal, durante su intervención en el II Observatorio de la Energía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"La energía renovable es una parte muy importante y transversal para Amazon dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad", afirmó Steck. "Tenemos distintas compañías y sectores, la tienda de comercio electrónico, la logística, el transporte, hasta la nube... en las que estamos empujando para llegar a descarbonizar todas nuestras operaciones".

Ese es el marco global, que en España se materializa en "100 instalaciones junto con diversos socios, con los que operamos para generar esa energía renovable. Desde hace dos años compensamos lo que consumimos con lo que producimos", sostiene.

Steck aprovechó para destacar la importancia estratégica de nuestro país para la apuesta de la compañía por las renovables. De hecho, señala el directivo, "España es el segundo país después de EEUU con más instalaciones de este tipo para Amazon. Somos el comprador de energía renovable más importante a nivel mundial, y eso también implica a España".

Descarbonización del transporte

Más allá de la gran apuesta por la energía fotovoltaica para sus almacenes y centros de datos, Amazon también trabaja en la descarbonización del transporte. Por eso, señala Steck, "estamos haciendo esfuerzos por electrificar toda nuestra flota. Casi hemos duplicado las furgonetas eléctricas en la última milla en toda Europa. Los incentivos que damos están funcionando en ese sentido, acabamos de anunciar 300 furgonetas electrificadas para España".

El esfuerzo no se limita a los vehículos y también se concreta en proyectos como un centro de última milla en Barcelona "que va a llegar muy pronto y permitirá entregas 100% renovables".

Christoph Steck, director de Relaciones Institucionales de Amazon España

Es solo un paso hacia la dirección de la neutralidad en carbono, pese a las complejidades de la logística, que también implica el uso de camiones pesados y transporte marítimo, dos áreas en las que Amazon trabaja para reducir las emisiones "con tecnología puntera de empresas europeas como Skania, Volvo o Mercedes".

El director de Relaciones Institucionales de Amazon también destacó otras medidas, como las necesarias para hacer más eficiente la gestión de las rutas, en las que "la innovación es la clave. En la última milla estamos innovando diariamente para mejorar las entregas al cliente. En ciudades españolas ya usamos distintas maneras para la entrega, ya sea con bicicletas eléctricas o incluso andando".

En ciudades como Madrid y Barcelona, Steck destaca la colaboración con una startup española como Koiki, que "usa carritos y bicicletas eléctricos y emplea a personas en riesgo de exclusión del mercado laboral, y eso también tiene su relevancia social. Es un ejemplo de cómo innovamos continuamente".

Otro ejemplo es el Amazon Delivery Hub, una colaboración con tiendas pequeñas, muchas en el ámbito rural, "en la que sus responsables luego se acercan a las casas de los vecinos para entregar los paquetes. Es más eficiente para nosotros y al cliente le gusta porque el reparto lo hace alguien a quien conoce. Buscamos esas sinergias de innovación en la última milla".

Medidas de las administraciones

En cuanto a las relaciones con las administraciones públicas y su importancia a la hora de impulsar las energías renovables y el uso del vehículo eléctrico para el transporte de mercancía, Steck destaca varias vías y oportunidades de optimización.

"La colaboración con el sector privado debe mejorar, y es que al final todos tenemos el mismo objetivo. Tenemos que ir hacia un cambio transformativo de la economía. ¿Dónde podría hacer más España?", se pregunta Steck. Y su primera respuesta es la gran laguna de la electrificación: "La infraestructura de carga no está donde debería estar. La cuarta economía de Europa no puede estar en el puesto 19 en puntos de carga per capita".

En ese sentido, el directivo de Amazon señala las posibilidades que puede ofrecer la colaboración entre empresas como la suya y las administraciones. "Hace poco desarrollamos un proyecto en Inglaterra en el que hemos usado tecnología de crowdsurcing, para que los propios transportistas puedan dar datos sobre dónde necesitarían la presencia de un cargador para sus rutas comerciales. Es un ejemplo de lo importante que es la cooperación para innovar en este sector".

En España, los esfuerzos de la multinacional se dirigen hacia la descarbonización total. Y eso se materializa en proyectos como el centro logístico cero carbono en Gerona. "Será el primero del mundo" de Amazon. "Eso requiere inversiones en muchas tecnologías nuevas, como baterías, una turbina eólica que va a generar electricidad, el techo solar... Ahí hemos visto que falta una coherencia regulatoria, y se necesita una mayor colaboración a nivel local, regional y nacional. Se podría hacer más".

Christoph Steck, durante un momento de su intervención en el II Observatorio de la Energía Cristina Villarino Omicrono

Por último, el director de Relaciones Institucionales de Amazon para España y Portugal destacó las ventajas de España con las renovables con respecto a otros mercados. "En esto España tiene una fortaleza tremenda, es un punto de competitividad inmenso. En mi país, Alemania, matarían por tener estas condiciones".

Eso también influye en las prioridades de futuro de la compañía, y en el desarrollo de nuevas tecnologías para reducir emisiones "porque descarbonizar en muchas partes de nuestro negocio, ya sea en el sector marítimo, aeronáutico o de satélites, no es fácil. La idea de ofrecer a los clientes opciones para que las entregas sean más eficientes es un gran ejemplo. Creo que vamos a ver cosas similares muy pronto", concluye Steck.