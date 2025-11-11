Sáenz (TotalEnergies): "El sobrecoste del refuerzo del sistema eléctrico lo pagaremos todos de alguna forma"

"El sobrecoste del modo reforzado del sistema eléctrico lo pagaremos todos de alguna forma". Esa es la advertencia que ha lanzado Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas España, en su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Así se ha referido al incremento de costes que supone que el sistema eléctrico funcione en modo reforzado tras el apagón que sufrió España el pasado 28 de abril.

En este contexto, la compañía está "intentando estar lo más cerca posible del cliente". Intentan ofrecer tanto a los clientes industriales como a los domésticos productos adaptados lo máximo posible a su forma de consumo.

Es una de las maneras en las que TotalEnergies intenta diferenciarse en "un mercado muy competitivo" en el que se "supera la decena de comercializadoras tanto en gas como electricidad que tienen más de 100.000 clientes".

Sáenz de Jubera también ha puesto en valor los servicios que ofrece la compañía como la atención telefónica, su web o sus sistemas de facturación.

Caídas de los precios eléctricos

En su intervención, Sáenz de Jubera ha reconocido el impacto que para TotalEnergies suponen las caídas de los precios eléctricos en este ejercicio, que han llegado a cero e incluso han caído a terreno negativo.

"Si todos los que estamos detrás de hacer inversiones fotovoltaicas nos encontramos con que las horas en las que funcionan nuestros paneles fotovoltaicos son horas de precio cero, eso supone, de hecho, un freno", ha explicado.

Javier Sáenz de Jubera, presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas España

Para reducir este impacto, la compañía está "intentando poner en marcha contratos a medio y largo plazo con clientes industriales para cerrar precios de manera que se asegure la rentabilidad de los proyectos".

A pesar de ello, Sáenz de Jubera ha abogado por "un cambio regulatorio significativo".

"Estamos viviendo de una regulación, tanto desde el punto de vista del funcionamiento de la red eléctrica como del funcionamiento del mercado, que es la que teníamos hace 10 o 15 años, cuando la mayoría de la generación venía de los combustibles fósiles", ha indicado.

"Exagerando un poco, digo que estamos jugando a balonmano con las reglas del baloncesto. Hay que cambiar las reglas", ha reiterado.

Cambio de tendencia

Por otro lado, el presidente de TotalEnergies Electricidad y Gas España ha comentado el hecho de que muchas petroleras, especialmente las americanas, estén dejando de lado las energías renovables.

Al respecto, la compañía se ha comprometido a que en 2050 el 25% de su cifra de negocio provenga de energías fósiles. En 2023, ese porcentaje era del 95%.

Sáenz de Jubera también ha destacado la inversión que ha hecho la compañía en energías renovables y que desde 2020 suman 20.000 millones de euros.

Asimismo, ha defendido que entre los objetivos marcados para 2050, como los de emisiones de carbono 0, se deberían incluir "objetivos relacionados con las personas".

En ese sentido, ha subrayado que en el mundo todavía hay unos 1.500 millones de personas que no tienen acceso a la energía y otros 2.500 millones cuyo acceso es "bastante limitado".

Así, ha planteado que en el 2050 todas las personas tengan acceso a la energía.

Con este objetivo en el horizonte, y teniendo en cuenta el crecimiento de la población, "el consumo de energía en el mundo va a ser mucho mayor que el de hoy".

Por tanto, ha alertado de que "con las inversiones en renovables que estamos haciendo no nos va a dar. Vamos a tener que seguir invirtiendo en energías fósiles".

Almacenamiento e hidrógeno

Por otro lado, Sáenz de Jubera ha considerado que "el almacenamiento va a jugar un papel fundamental" en este contexto de transición energética.

"Una de las herramientas de solución para esos problemas de precios cero es el almacenamiento. Es absolutamente necesario", ha añadido.

En TotalEnergies son "unos absolutos convencidos de que el almacenamiento será la estrella de los próximos años".

El hidrógeno también "será muy relevante", pero ya "en el inicio de la próxima década". Es decir, "de aquí a cinco años".

Por ahora, "los números no salen", razón por la que "los grandes proyectos energéticos se están cayendo".

"Otros sistemas de energía que le vemos también quizá para la década próxima, pero más bien para la segunda parte, es la eólica marina", ha resaltado.

En España tienen identificadas tres zonas como posibles para la implantación de esta tecnología, en Asturias, Cataluña y Andalucía, con "el problema" de que tiene que ser "eólica marina flotante, que es más cara y hay muy poca experiencia".