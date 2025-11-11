Ordóñez (Engie España): "Se deben conocer cuáles son las causas del apagón antes de reformar el sistema eléctrico"

Cautela antes de introducir cambios en el sistema energético tras el apagón que sufrió España el pasado 28 de abril. Eso es lo que pide la CEO de Engie España, Loreto Ordóñez, quien defiende que las reformas deben basarse en un análisis riguroso de las causas del fallo.

"Es una oportunidad para España para seguir reforzando el sistema eléctrico, pero hay que acabar de concluir cuáles son las causas para poder poner en marcha medidas acordes a la dimensión del problema", ha indicado en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Asimismo, ha destacado dos de los informes de entre todos los "que están corriendo en paralelo".

El primero es el de la European Network of Transmission System Operators for Electricity (la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, o ENTSO-E.) El segundo es el de la CNMC.

"ENTSO-E ha sacado un primer borrador o un primer informe concluyendo que tiene que seguir profundizando en el tema y que en esa profundización nos dará conclusiones bien avanzado el año 2026", ha explicado.

Loreto Ordóñez, CEO de Engie

"De la CNMC, de momento, no sé nada", ha afirmado.

"Con lo cual, lo único que tenemos a día de hoy con cierta claridad es el informe que se saca desde el Gobierno, a través del Ministerio, en junio para determinar las causas del 28 de abril", ha añadido.

Tal y como ha recordado Ordónez, dicho informe "viene a decir que se produce una desconexión de la generación en cadena y que esa desconexión viene provocada por una subida de tensión por eventos multifactoriales que se producen en pequeñas fracciones de segundo".

La cuestión, por tanto, es ver "cuáles son esos eventos multifactoriales".

En Engie España son "bastante pragmáticos". Creen que "hace falta que se conozcan las conclusiones del informe a la hora de tomar decisiones sobre qué modificaciones tenemos que hacer en el sistema".

Respecto al señalamiento a las renovables como causas del apagón, Ordóñez ha resaltado que "no se trata de demonizar unas tecnologías frente a otras".

Por el contrario, "se trata de ver qué tenemos que hacer en el sistema con esas tecnologías renovables a más a más entrando cada día".

En su opinión, se debe conocer cuál fue el origen del problema antes de llevar a cabo distintas medidas, como la modificación de los mecanismos por los cuales se incorpora tecnología, de la supervisión de las redes de transporte o de los mercados en tiempo real.

Mecanismos de capacidad

En su intervención, la CEO de Engie España también se ha referido a los mecanismos de capacidad, los instrumentos del mercado eléctrico que aseguran que haya suficiente generación disponible para cubrir la demanda en todo momento.

"La visión, por hacéroslo corto, es que vamos muy tarde", ha resumido.

Al respecto, ha recordado que en la primavera de 2021 salió el primer borrador y que a finales de 2024 se publicó una nueva versión. "Vamos a ver si nos los traen los Reyes Magos", ha bromeado.

En su opinión, "la última propuesta de mecanismos de mercado era una propuesta muy eficiente, en el sentido de que era una propuesta que ponía en valor las tecnologías que ya estaban en el mercado -los ciclos combinados- como una herramienta que aporta flexibilidad a corto plazo".

Además, "a largo plazo incorporaba otro tipo de tecnologías como es el caso de las baterías".

Ordóñez también ha valorado su eficiencia en términos de costes, de 600 a 700 millones de euros.

"En un momento en el que mucha tecnología renovable ha salido del esquema de RECORE, el mercado ha liberado cierto margen para el capital disponible para esos mecanismos del mercado", ha afirmado al respecto.

Aunque se ha mostrado prudente, y que debe recibir el visto bueno de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea (DG COMP) por ser ayudas de estado, espera que estén aprobados de aquí a final de año.

Por tanto, cuenta con que la primera subasta tenga lugar en la primavera del año que viene.