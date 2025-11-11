Moreno (Cox): "La compra de Iberdrola México implica doblar el tamaño de la compañía en tres años"

La compra por parte de Cox de Iberdrola México, cuyo cierre es inminente, será el pilar fundamental de su plan estratégico 2026-2028 porque, de acometer todo lo previsto, implicará que los de Enrique Riquelme dupliquen su tamaño de aquí a tres años.

Así lo ve al menos su CEO, Nacho Moreno, que ha ahondado en algunos de los aspectos de la operación durante del II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, cuando aún están frescas varias de las cifras más relevantes del futuro inminente de Cox.

Por ejemplo, que prevén invertir en ese nuevo plan estratégico 5.500 millones, de los que cerca del 80% irán al continente americano y aproximadamente la mitad a México, teniendo en cuenta que lo que compran allí es, en definitiva, la quinta generadora y la principal suministradora de ese país.

Nacho Moreno, CEO de Cox

De lograr desplegar la hoja de ruta en su totalidad, para cuando lleguen a 2028 estarán, en general, "muy por encima de los 2 millones de metros cúbicos de desalación" y también, por ejemplo, de los 14.000 MW por hora en almacenamiento.

O sea, que doblarán su cifras actuales. Teniendo esto en cuenta, Moreno expone la casi obviedad: "la compañía claramente mira hacia México o las Américas", donde han tenido que adaptar los planes de desarrollo a las características de cada país.

En el caso de México, el "principal reto" es generar energía donde esté el cliente final, por ser ésta una solución más eficiente que transportar energía –y de ahí la alta inversión en baterías para "liberar de presión a la red de transporte"–; en el caso de Chile, la atención está puesta en sortear los desafíos de su particular orografía.

Detalles, en fin, detrás del gran objetivo, que es finalmente convertirse en "la utility líder en agua y energía" en aquellas regiones que la compañía ha definido como estratégicas, la mayoría en Centroamérica y Sudamérica, además de África y Oriente Medio y España.

"Tenemos que seleccionar muy bien las regiones en las que queremos consolidarnos como líderes", ha enfatizado Moreno. Sobre todo integrando energía y agua, un asunto esencial porque el reto no es ya saber desalar agua, sino que la tarifa que ello devenga sea competitiva para los clientes.

Porque si no la desalación como tal puede no ser "interesante", ha advertido. Para Cox, la solución pasa por una planta de energía renovable que alimente a la desalación. "Eso nos permite ser mucho más competitivos en la tarifa y que la solución de agua que aportamos sea mucho más efectiva", ha expuesto.