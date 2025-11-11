Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola): "Europa debe mirar a China y EEUU para ser competitiva"

Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, ha advertido de que Europa debe definir con quién quiere compararse en materia de competitividad durante su intervención en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

“Tenemos que ver con quién nos queremos igualar. En el mundo los grandes referentes en el paradigma de la competitividad son China y Estados Unidos, con lo cual serán esos los referentes que quiere tener Europa”, ha afirmado el directivo.

Ruiz-Tagle ha subrayado las diferencias entre regiones en costes energéticos y complejidad regulatoria. “Miramos que tenemos grandes diferencias sobre el precio de la electricidad, pero no sobre el coste de la energía, sobre la cuenta de la electricidad”, ha señalado.

Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España

Y ha añadido que “no debe haber cuenta más complicada en España que la de la luz, el consumidor recibe cuatro páginas que son muy difíciles de entender. Tenemos una carga fiscal en Europa muy por encima de la que se tiene en Estados Unidos y en China”.

El dirigente de Iberdrola ha remarcado la necesidad de avanzar hacia una economía más electrificada. “En China se alcanzan niveles de electrificación en torno al 30% en zonas industriales y al 50% en otras. Con lo cual lo que se está haciendo es un llamado a electrificar la economía y esa es nuestra competitividad: dejar los combustibles fósiles para donde la energía eléctrica no tiene cabida. Si lo hacemos con energía renovable, autóctona y que además nos permita tener un cierto grado de independencia, evidentemente nos va a permitir alcanzar esos niveles de competitividad”, ha explicado.

Ruiz-Tagle ha detallado que el sector eléctrico español ya cuenta con “67.000 megavatios desde 2024”, a los que se suman “32.000 más en 2023 y una tendencia similar en 2025”.

En su opinión, “hay una demanda retenida en el sector eléctrico en esa España donde hemos estrechado el traje, por lo que necesitamos que esta economía crezca, y para eso el remedio para todo se llama incrementar la demanda”.

Más inversión

El directivo ha indicado que el país dispone de “140.000 megavatios de potencia instalada, de los cuales casi 70.000 son entre fotovoltaica y eólica”, además de energía nuclear —“declarada renovable hoy día por parte de Europa”— y otras tecnologías eficientes como los ciclos combinados.

“Si nosotros vamos a ir con la misma red que tenemos vamos a tener insuficiencia. Tenemos que agrandar el tamaño del sector eléctrico desde el punto de vista de la demanda y creo que esa es la gran llamada que tenemos en este momento”, ha destacado.

También ha reclamado más inversión y una mejor retribución de las redes eléctricas. “En Europa se habla de 720.000 millones de euros de inversión, mientras que en España nos dicen que 55.000 millones. El Gobierno ha hecho su parte aumentando en 14.000 millones el límite de inversiones, pero solo el 8,5% va a distribución”, ha indicado. A su juicio, “esa competitividad que Europa nos demanda hoy día la tenemos muy clara”.

En relación con la eficiencia, Ruiz-Tagle criticó los actuales mecanismos de reparto de beneficios: “Los niveles de compartir eficiencia que se están planteando son de tal nivel de ‘te doy el 80% y yo me quedo con el 20’ que es un desincentivo absoluto a la lógica de generar eficiencia. La lógica de generar eficiencia es que yo la genero, las capturo durante un tiempo y las comparto, pero no a razones del 40 o 50%”.

Con todo, ha lamentado que “hay poco diálogo personal, poca capacidad de reunirnos las empresas con el regulador”.

Por último, se refirió a la energía nuclear como un elemento en transformación: “En los últimos tres o cuatro años ha habido un cambio radical, mucho más por el proceso nuclear que por el proceso eléctrico”, ha remarcado.