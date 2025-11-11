Alberto Nadal (PP) pide una transición energética con "equilibrio", "sensatez" y sin poner en riesgo el suministro

El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, interviene en el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Cristina Villarino

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del PP, ha defendido la necesidad de recuperar una política energética "realista, sensata y equilibrada".

El gurú económico de los populares ha expuesto el modelo energético por el que apuesta el principal partido de la oposición durante su intervención en el II Observatorio de la Energía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Nadal ha destacado que la energía "es uno de los sectores clave para el desarrollo del país, más aún en el momento que vivimos", y ha instado a diseñar una estrategia a largo plazo que combine sostenibilidad y seguridad de suministro.

"España es un país privilegiado en recursos renovables; ningún otro en Europa tiene la superficie solar que tenemos", ha afirmado. El dirigente popular ha recordado, además, que la situación geográfica de la península, "entre dos mares", ofrece un enorme potencial eólico.

Para Nadal, la localización de España supone una oportunidad para llevar a cabo la transición hacia las energías renovables. Pero también un reto que requiere "hacer las cosas bien".

Según el vicesecretario del PP, el impulso a las renovables no es sólo una cuestión medioambiental, sino también "geoestratégica". Por eso ha advertido que los objetivos deben adaptarse a la tecnología disponible, para evitar desequilibrios en el sistema.

"Toda política energética debe lograr un equilibrio entre tres elementos: seguridad, coste razonable y respeto al medio ambiente", ha defendido.

Alberto Nadal ha criticado que, en los últimos años, el Gobierno se haya centrado únicamente "en el componente medioambiental", "descuidando" la estabilidad del sistema.

En este sentido, que España haya sufrido hace siete meses el "primer apagón eléctrico masivo de la historia de Europa" es "un aviso de lo que ocurre cuando se compromete la seguridad de suministro", ha zanjado.

Por ello, ha pedido avanzar "con sensatez" para no poner en riesgo la fiabilidad del sistema energético nacional.

La nuclear como base

Nadal ha defendido un mix energético diversificado en el que la energía nuclear desempeñe un papel central.

"La nuclear es una fuente segura, de alta calidad y constante, que da estabilidad al sistema", ha sostenido.

En esta línea ha recordado la votación que el PP ha llevado esta semana al Congreso sobre la enmienda del Senado que busca derogar las órdenes ministeriales que impiden alargar la vida útil de las centrales.

Los populares han tachado de "política ideológica" la intención del Gobierno de acabar con la energía nuclear. Lejos de esa posición, para los de Alberto Núñez Feijóo la nuclear debe ser la base del sistema porque "genera energía sin CO2, barata y fiable".

Asimismo, Alberto Nadal ha destacado la importancia del almacenamiento y de la energía hidroeléctrica, "la más flexible y de alta calidad, aunque limitada por la capacidad de embalses".

También ha defendido el papel de los ciclos combinados y la necesidad de incrementar las interconexiones con el resto de Europa, ya que "un sistema aislado encarece los costes y reduce la eficiencia".

Nadal ha acusado al actual Ejecutivo de fomentar un modelo "intervencionista", que "decide quién es bueno y quién es malo" en el ámbito energético.

Ha criticado la gestión del despliegue de redes y puntos de acceso a la red poniendo como ejemplo la electrificación del transporte: "Se obliga a tener cinco millones y medio de vehículos eléctricos, pero ¿dónde están los puntos de recarga?", se ha preguntado.

El dirigente popular ha concluido reclamando "neutralidad tecnológica" y reglas justas para todos los agentes del sector.

"Tenemos que empujar hacia la descarbonización, sí, pero sin forzar desde el BOE más allá de lo que permite la realidad. Hay que volver a una política energética equilibrada", ha sentenciado.