El sector turístico de Alicante afronta el reto de "gestionar el éxito" y mantener la rentabilidad en pleno de auge

La provincia de Alicante se consolida como uno de los principales motores turísticos de España, pero también enfrenta nuevos retos derivados de la estacionalidad, los cambios en los hábitos de los viajeros y el impacto de las crisis globales.

Así lo expresaron los expertos reunidos en la mesa redonda sobre el turismo alicantino celebrada en el marco del V Foro Económico de El Español de Alicante.

El encuentro, moderado por Miquel Hernandis, redactor de EL ESPAÑOL de Alicante, cuenta con la participación de José Manuel Camarero, secretario autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana; Fede Fuster, presidente de Hosbec; Luis Perea, director general de Terra Natura Benidorm; y Cristóbal Ruiz, director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario.

Captación como motor de éxito

José Manuel Camarero destaca el peso estratégico del turismo en la Comunidad Valenciana, que representa el 16% del PIB y da trabajo a más de 320.000 personas.

"Es la industria de la felicidad", afirma, subrayando la necesidad de políticas público-privadas que refuercen el valor del sector y promuevan la desestacionalización.

Según el secretario autonómico, "cuantos más turistas tenemos a lo largo del año, más beneficios obtiene la comunidad; ahora el objetivo es gestionar el éxito".

Fede Fuster coincide en que "vamos por el buen camino, aunque aún queda mucho por hacer". En este sentido, recuerda que, tras la crisis de la COVID-19, muchas empresas turísticas siguieron invirtiendo para transformar el mercado y explorar nuevos nichos de producto, lo que ha permitido absorber el aumento de costes y mejorar la competitividad del destino.

Cristóbal Ruiz, desde el ámbito urbanístico, reivindica el modelo de Benidorm como referente mundial. Explica que TM Grupo Inmobiliario está desarrollando el mayor proyecto residencial de Europa en la ciudad, apostando por un modelo vertical y sostenible.

"Benidorm es un faro del Mediterráneo, un símbolo urbano único que debería ser Patrimonio de la Humanidad", afirma.

Luis Perea, por su parte, destaca la necesidad de seguir captando clientes más allá del sol y la playa: "En Terra Natura Benidorm hemos creado un espacio de convivencia y experiencia, la rentabilidad pasa por diversificar la oferta y apostar por la sostenibilidad".

Rentabilidad y sostenibilidad

La rentabilidad del turismo centró buena parte del debate. Camarero asegura que el crecimiento del 4% registrado en 2025 confirma que la Comunidad Valenciana "es un faro turístico que sabe anticiparse a los desafíos externos".

Fuster señala, sin embargo, que la rentabilidad varía según el tipo de establecimiento y que el turismo nacional sigue siendo un pilar clave: "Hay zonas de España donde el límite de gasto del turista nacional se ha alcanzado; debemos mantener precios competitivos para que siga disfrutando del turismo en España".

Ruiz insistió en que la rentabilidad "no siempre se mide, se percibe". Su visión se apoya en la creación de una "nueva Benidorm", reconocible por su urbanismo orgánico y sostenible.

Para ello, pone como ejemplo el paseo marítimo de Poniente como modelo de integración entre paisaje y arquitectura.

Luis Perea agrega que la innovación energética será decisiva para el futuro del sector: "Necesitamos palancas que impulsen grandes inversiones, como la instalación fotovoltaica de un megavatio en Terra Natura. Queremos mejorar tanto la calidad como la experiencia del visitante".