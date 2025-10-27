Orihuela traza la hoja de ruta para su transformación: industria, centro histórico y patrimonio como ejes

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha delineado las estrategias clave para impulsar la economía y revitalizar el núcleo urbano de la ciudad durante su intervención en el V Foro Económico Español de Alicante. Vegara subraya que Orihuela, cuya economía se basa fundamentalmente en el sector primario y los servicios, necesita dar un "salto" hacia la industria y la logística.

El proyecto "fundamental" que, según el alcalde, marcará "un antes y un después en el desarrollo de la ciudad" es el futuro parque empresarial de Orihuela.

Este nuevo suelo industrial está destinado a atraer empresas de tipo logístico, industria, y aquellas relacionadas con la Vega Baja y la transformación de vegetales.

Vegara explica en Casa Mediterráneo que, aunque el proyecto ya había sido iniciado de manera muy básica hace años, se estancó tras una moción de censura y tuvo que ser reactivado por su actual administración.

A pesar de que la ciudad ya cuenta con un polígono industrial, este es "claramente insuficiente". El nuevo parque, que ocupará 2.200.000 m2, generará una estimación de 4.500 puestos de trabajo directo.

Respecto al calendario, el alcalde es consciente de los lentos trámites administrativos. Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase ambiental, y la empresa encargada de los informes pertinentes tiene un plazo de entre cinco y seis meses.

A pesar de la lentitud burocrática, el plazo fijado para el inicio de las obras de urbanización es preciso: "a finales de 2027, yo espero que Orihuela esté urbanizando ese parque empresarial".

Vegara reconoce que estos proyectos de gran envergadura requieren un "sacrificio político" porque rara vez pueden ser iniciados y concluidos en una sola legislatura.

Sin embargo, asegura que el equipo de gobierno está dispuesto a hacer ese sacrificio para lograr un cambio estructural en la ciudad.

El emplazamiento del futuro parque es estratégico, contando con "comunicaciones increíbles" al encontrarse muy cerca de la A7, el corredor del Mediterráneo, y lo más importante, en una zona no inundable.

Recuperar el centro histórico

El segundo gran eje de la intervención se centra en la lucha contra la degradación y la despoblación que sufre el centro histórico de Orihuela, ya que la gente se ha trasladado a vivir al Ensanche.

Vegara identifica que los promotores privados no encuentran atractiva la rehabilitación debido a varios factores, como los solares pequeños y un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "extremadamente viejo" que no permite las alturas necesarias para hacer los proyectos rentables.

Ante esta situación, el Ayuntamiento toma la iniciativa desarrollando una empresa pública de gestión del suelo y promoción de viviendas.

Esta empresa se encargará de gestionar los solares y edificios vacíos cuyos propietarios no tienen capacidad de promoción.

El objetivo principal es construir viviendas de tipo social o dirigidas a gente joven que quiera residir en el centro.

Además, se está implementando una nueva ordenanza que permitirá al Ayuntamiento expropiar aquellos solares o edificios que no se promocionen o rehabiliten.

Aunque la prioridad es que los propietarios actúen, incluso mediante acuerdos con la empresa pública, Vegara advierte: "si los acuerdos no llegan, pues llegar incluso a lo que estamos hablando, a la expropiación".

El alcalde aclara cuál es el verdadero papel del Ayuntamiento en la revitalización urbana, señalando que la solución no es la intervención directa en el comercio: "El Ayuntamiento no pone bares y no pone tiendas".

Lo que sí puede y debe hacer el consistorio, y en lo que está trabajando, es lograr que la gente regrese a vivir en el centro histórico, pues "el negocio privado va donde está la gente".

Orihuela, joya patrimonial

Finalmente, Vegara recuerda que Orihuela es la segunda ciudad patrimonial de la Comunidad Valenciana después de Valencia, con seis monumentos históricos artísticos nacionales en un recorrido de apenas 15 metros y cerca de 26 Bienes de Interés Cultural (BIC).

Para proteger este vasto patrimonio, que en gran parte es privado o propiedad de la Iglesia, el Ayuntamiento trabaja en la creación de un gran consorcio que involucre a todas las administraciones, desde el Ministerio hasta la Consejería y la Diputación, e incluyendo al Obispado.

Como medida paralela y de choque, se ha revisado el catálogo patrimonial.

El Ayuntamiento ha retirado la protección de ciertas casas palaciegas y construcciones deterioradas que ya no reúnen condiciones de habitabilidad y que resultaba imposible rehabilitar, permitiendo así su demolición o nueva ejecución.

Asimismo, se han puesto en marcha subvenciones dirigidas a particulares, propietarios de edificios antiguos o palacios, para ayudarles a rehabilitar fachadas o realizar obras internas, garantizando que estos inmuebles sigan formando parte de la riqueza arquitectónica y cultural de Orihuela.