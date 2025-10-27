Juan José Ruiz: "El hub sanitario de la UMH impulsará el empleo y la innovación en la provincia de Alicante"

El rector de la UMH conversa con la redactora de EL ESPAÑOL de Alicante, Andrea Reinosa. Pablo Miranzo

La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para consolidarse como un centro de referencia en innovación sanitaria como es la creación de un hub de salud, un espacio de colaboración entre universidades, hospitales y centros de investigación enfocado en la formación, la transferencia tecnológica y el desarrollo empresarial.

Durante el V Foro Económico de EL ESPAÑOL en Alicante, el rector de la UMH, Juan José Ruiz Martínez, conversa con la redactora Andrea Reinosa sobre los pilares de esta iniciativa y su potencial transformador para la provincia y la Comunidad Valenciana.

"Queremos convertirnos en un polo de atracción de talento e innovación, y hacerlo desde la excelencia científica y sanitaria que ya caracteriza a la UMH", subraya Ruiz.

Vocación provincial y sanitaria

La UMH está presente en toda la provincia de Alicante a través de sus cinco campus de Elche, San Juan, Orihuela, Altea y Desamparados y se sitúa entre las universidades con mayor tasa de empleabilidad de España.

Su Campus de San Juan, vinculado al entorno hospitalario y a las ciencias de la salud, es el epicentro del proyecto.

Allí confluyen distintas especialidades médicas y centros de referencia, como el Hospital Universitario de San Juan, el Hospital General de Elche, el de Elda y el de Alicante, además de nuevas instalaciones universitarias como la Clínica Podológica.

"Todo este ecosistema ya funciona como un polo de atracción que ahora queremos articular formalmente como un hub, junto con la Administración local y las instituciones públicas", indica el rector.

Objetivos

El rector destaca que el propósito inmediato del hub es fomentar la colaboración entre universidades, hospitales y empresas tecnológicas emergentes, favoreciendo tanto la investigación internacional como la creación de empleo altamente cualificado.

"Buscamos atraer y retener talento, impulsar la investigación en biomedicina y tecnología sanitaria, y generar puestos de trabajo en salud y tecnología", detalla Ruiz.

Actualmente, la UMH ya ha contribuido a la creación de más de 60 empresas, 25 de ellas integradas en su Parque Científico, que actúa como motor de transferencia y emprendimiento.

Retos

Entre los grandes desafíos figuran los problemas logísticos y de espacio. La universidad proyecta la construcción de un nuevo edificio en el campus de San Juan destinado a acoger empresas emergentes e institutos de investigación vinculados al hub.

Instituciones de prestigio, como el Instituto de Neurociencias, jugarán un papel clave, especialmente en el estudio del cerebro y las aplicaciones biomédicas avanzadas.

"Es fundamental garantizar infraestructuras adecuadas y un entorno que facilite la colaboración entre investigadores, clínicos y emprendedores", resalta el rector.

Innovación aplicada

El hub sanitario de la UMH integrará proyectos punteros en inteligencia artificial aplicada a la salud, biomateriales, plataformas digitales de diagnóstico y asistencia telemédica, y otros ámbitos emergentes.

Uno de los proyectos destacados es el Centro CYBORG, con más de 5.000 metros cuadrados dedicados a la investigación tecnológica que contribuye a la investigación avanzada y la experimentación interdisciplinar dentro del ecosistema universitario.

Colaboración público-privada

Para Ruiz Martínez, el éxito del hub dependerá de la colaboración público-privada, de la captación de financiación competitiva y, sobre todo, del impacto científico, económico y social de los proyectos que se desarrollen.

"Nuestro objetivo último es mejorar la salud de los ciudadanos mediante la investigación, la docencia práctica y la transferencia tecnológica. Ya estamos dando pasos en esa dirección, pero ser oficialmente un hub nos permitirá dar un salto cualitativo", concluye.