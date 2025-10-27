Alicante reivindica la fuerza de su economía y critica la falta de inversión del Estado y las trabas: "Es inadmisible"

Las asociaciones y administraciones públicas de Alicante valoran el crecimiento de la provincia de Alicante y alertan del déficit inversor del Estado por el freno que supone a la economía "Es inadmisible", como critica el presidente de Ineca en la mesa dedicada al sector del quinto foro económico español de Alicante.

En la mesa moderada por Arturo Criado, Nacho Amirola señala que la confianza se "está trasladando más hacia el sector inmobiliario y los depósitos que hacia la creación de empresas". Y aunque tenemos unos datos "muy buenos de empleo, es cierto que seguimos teniendo un paro estructural muy elevado", puntualiza el responsable de Ineca.

Rafael Hierro, tesorero de la Cámara de Comercio de Alicante, destaca la exportación como "motor económico que te obliga a tener productos y servicios eficaces y eficientes". "Marca el desarrollo de las industrias", añade mientras valora que "el turismo ayuda a equilibrar la balanza".

Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante, recuerda que el 94 % de las empresas son familiares en el territorio, dos puntos por encima de los datos en España. "Aunque los datos se puedan parecer no son lo mismo, empresa familiar no es lo mismo que pequeña", apunta.

Y ahí desgrana que en la provincia, con menos de diez personas está el 96 % de las empresas. Y más del 55 % no tiene ningún empleado. Eso, razona, implica una menor capacidad de inversión, internacionalización y de obtener mejores condiciones laborales.

Si se aumentara una persona de media en las empresas, "obtendríamos un incremento del 8 % del PIB", destaca con datos de Ineca. Con todo ello señala Antón también que "nuestras empresas son más eficientes que las del resto de Europa". Por eso critica que la "Administración no solamente no ayuda al crecimiento, sino que además pone trabas: cada vez se nos hacen más requerimientos burocráticos que entorpecen nuestra actividad".

A estos problemas añade Antón que "los costes laborales son mayores" y la búsqueda de talento como retos para superar. De esa forma recalca que "intentamos hacer que nuestras empresas sean más creativas e innovadoras".

María Jesús Pastor Llorca, vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la Universidad de Alicante, cree que el cambio tiene que estar "hacia un modelo productivo basado en el I+D".

Ese es el trabajo que hace precisamente desde la UA con visitas y reuniones a empresas, más de 200, en las que "se trata de buscar soluciones a necesidades empresariales basadas en tecnologías que se desarrollan en la Universidad de Alicante".

Un camino del que Pastor está satisfecha por los resultados: "Los datos de los últimos años nos dicen que se promueven 27 empresas que explotan resultados de investigación, se refuerza el apoyo a las empresas de titulados de la universidad con un alto componente científico con siete nuevas".

En el parque científico cuentan con 54 firmas, la mitad de ellas externas. Y por eso valora que las compañías están acercándose para "captar talento". El último eje que valora Pastor es "adecuar la formación a las necesidades presentes para las empresas y con las empresas".

Ramón Andarias, jefe de Relaciones Institucionales de Suma Gestión Tributaria, estima que hay más de 1.500 nuevas empresas que se han generado en la provincia. Andarias recuerda el contexto internacional con las fluctuaciones que provoca. Y pese a ello, valora la resiliencia de la provincia como prueba la ampliación de capital de las compañías que aumenta un 14 % más que el año pasado.

Mesa redonda. Economía

"Se esperaba una hecatombe a principios de año, pero en Alicante hemos tirado para adelante", apunta Andarias sobre esa adaptación del sector económico en estas circunstancias.

Rafel Hierro recalca que "en Alicante no hemos tenido más empresas grandes que ahora", por lo que "la sensación es que lo estamos haciendo bien, estamos en un momento muy dulce". Pero para mejorar pide menos regulación a las administraciones y más formación, como la que ofrecen también desde la Cámara de Comercio, con la Universidad Cardenal Herrera.

Amirola señala como retos el apostar por la industria y la agricultura, "somos una provincia basada en servicios e inmobiliario". Y así lo afirma porque es importante fomentar esos sectores para mejorar en la diversificación frente a los problemas económicos que vendrán.

El presidente de Ineca critica que "seamos los últimos en los presupuestos año tras año, es inadmisible" y que "estos no se ejecutan". "Llevamos dos décadas donde no hay infraestructuras en la provincia de Alicante", recalca. Amirola valora en particular que foros como el de EL ESPAÑOL sirven para transmitir esas reivindicaciones.

"Es nuestra obligación reclamar que se invierta en la provincia porque no podemos seguir con las mismas vías y carreteras veinte años", critica Amirola con dureza como un freno al crecimiento económico. "Parece que porque los datos sean buenos podemos estar un poquito más olvidados, pero no", añade. Y es que se traduce que "somos la 47 provincia en renta per cápita", concluye.