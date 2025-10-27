Alicante aspira a convertirse en referente nacional en inteligencia artificial con una futura IA Factory

El director del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid), Manuel Palomar, conversa con el delegado de EL ESPAÑOL de Alicante, Héctor Fernández. Pablo Miranzo

En el marco del V Foro Económico de EL ESPAÑOL en Alicante, Héctor Fernández, delegado de este medio en la provincia, conversa con Manuel Palomar, director del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid), sobre uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos que se están impulsando desde la Comunidad Valenciana como es la creación de una fábrica de inteligencia artificial.

Palomar recuerda que el concepto de IA Factory sigue siendo todavía desconocido para buena parte del público, pero representa una pieza clave en la estrategia europea de digitalización.

Las fábricas de IA aprovechan la capacidad de supercomputación de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC) para desarrollar modelos de IA generativos de vanguardia fiables, que impulsan los avances en las aplicaciones de IA en varios sectores, como la salud, la fabricación, el clima, las finanzas, entre otros sectores.

Europa puso en marcha esta iniciativa hace dos años con el objetivo de aglutinar tecnología, datos y recursos que aceleren la adopción de la inteligencia artificial en todos los sectores económicos. Está respaldada por una inversión "millonaria".

Manuel Palomar, director del Centro de Inteligencia Digital de Alicante (Cenid)

"Queremos situar a Alicante en el mapa de la inteligencia artificial", subraya el director del Cenid.

"Nuestro propósito es atraer proyectos europeos y nacionales que fomenten el uso de esta tecnología en la provincia y, sobre todo, generar un ecosistema de talento, startups y economía digital alrededor de una futura fábrica de IA".

La importancia de una "antena"

Uno de los retos para materializar esta propuesta es la creación de una antena o centro de computación avanzada, algo que ya existe en regiones como Cataluña, Galicia o el País Vasco.

Esta infraestructura sería el germen de un futuro centro de supercomputación en Alicante, clave para procesar los enormes volúmenes de datos que requiere la inteligencia artificial.

Palomar señala que el proyecto necesita una colaboración público-privada sólida y la mejora de las infraestructuras tecnológicas actuales.

"La Comunidad Valenciana no dispone todavía de un centro con las capacidades técnicas necesarias para convertirse en esa antena. Por eso hemos solicitado a la Generalitat apoyo para dotarnos de los recursos e instalaciones que nos permitan competir en este terreno", subraya.

Europa, añade, tiene previsto seguir invirtiendo en los próximos cuatro años para impulsar redes de supercomputación e inteligencia artificial, un contexto del que Alicante no quiere quedar al margen.

Hoja de ruta

El Cenid ya participa en proyectos europeos, nacionales y autonómicos relacionados con el uso responsable y aplicado de la inteligencia artificial.

Actualmente colabora con centros de supercomputación en Italia y Barcelona, aunque su objetivo es contar con un supercomputador propio en la provincia de Alicante.

"La UE centra sus esfuerzos en fomentar la supercomputación para que las empresas puedan incorporar la IA en sus procesos productivos", explica Palomar

"Nosotros queremos formar parte activa de esa red, ayudar a las empresas de la provincia a innovar y asegurar que Alicante no se quede atrás en esta revolución tecnológica", concluye.