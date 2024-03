Alonso, la voz de las empresarias andaluzas: "Cuando tenemos que competir hay barreras"

¿Es más difícil para las mujeres emprender en Andalucía?, ¿Cuáles son sus mayores retos? Ana Alonso, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias, tiene una metáfora para responder: si salir a competir en el mercado es como correr los 100 metros, una mujer empresaria corre los 100 metros... vallas.

Así lo ha expuesto en una charla durante la segunda jornada del IV Foro Económico Español en Andalucía. Alonso ha considerado que, en general, el tejido empresarial andaluz está "en un buenísimo momento" como no se ve desde 1995.

En esa fotografía las mujeres son esenciales. ¿Le cuesta más lanzarse a una mujer? "A una mujer le cuesta casi todo un poco más", ha apuntado Alonso, porque las mujeres "no son una isla" y están dentro de una sociedad en la que se les asignan expectativas.

Conversación Ana Alonso, presidenta de la Federación Andaluza de Mujeres Empresarias.

"Si la sociedad espera un determinado comportamiento, cuando tenemos que competir en un mercado duro esas barreras y estereotipos dificultan, cuando no impiden, avanzar en la igualdad", ha sostenido.

A las habituales cargas de los emprendedores, como el acceso al crédito, se suman las dificultades de conciliación e incluso "una carga mental extraordinaria". "Todo eso son pequeñas grandes cosas que van dificultando. Es una evidencia", ha agregado.

En este punto ha querido lanzar un desafío: que las preguntas sobre conciliación empiecen también a ser respondidas por hombres empresarios. "Las mujeres no tenemos ningún problema, es la sociedad la que tiene un problema con más de la mitad de la población", ha agregado.

A Alonso le molesta la palabra 'empoderamiento'. "Es una utilización de una deuda que tiene la sociedad con nosotras", ha señalado, antes de apuntar que aspectos como la caída de la natalidad atañen a toda la sociedad y corresponde a ella buscar soluciones.

"La natalidad es un bien común, un recurso social y de hecho, cuando hablamos de falta de natalidad, hablamos en términos económicos, pensiones, flujos migratorios, y si es consecuencia de que no tenemos unas condiciones adecuadas, pues quizá si las tenemos ese índice subiría", ha opinado.

Por eso no le valen las ayudas que pueda desplegar el Gobierno. "No quiero que me ayuden, quiero que analizados los problemas de la sociedad pues se vea, como pasa con las empresas, una estrategia. Una estrategia del Gobierno para que este país sea más transitable y además en la empresa se pueda relacionar de otra manera", ha concluido.