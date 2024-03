Andalucía exige su sitio: “Si nos diera la gana mandaríamos en el Gobierno de este país”

¿Qué sienten los andaluces cuando les hablan de su tierra?, ¿cómo ven la comunidad, sus posibilidades?, ¿ha cambiado la percepción de Andalucía? La última jornada del IV Foro Económico Español en Andalucía ha abordado estas preguntas con destacados andaluces que han dejado claras dos cosas: hay orgullo justificado, pero no se puede caer en la autocomplacencia porque hay mucho que reclamar.

"Si a los andaluces nos diera la gana mandaríamos en el Gobierno de este país”, ha asegurado María del Monte, una de las invitadas en una mesa que ha reunido a reconocidas personalidades como el abogado Joaquín Moeckel, al presidente de presidente de la European Guitar Foundation, Vicente Coves Merino, al pintor Manuel León, al comunicador gastronómico Daniel del Toro y al diseñador Fernando Claro.

Todos han coincidido en que lo primero que sienten al pensar en Andalucía es orgullo. "Cuando sales fuera notas que España es Andalucía", ha subrayado León. Pero, han remarcado, hay que dar un paso más.

Mesa redonda. El valor de Andalucía: pasado, presente y futuro

“Andalucía es territorialmente casi la mitad de extensión de este país”, ha señalado Del Monte. “Lo que pasa que no terminamos de creer en nosotros”, ha dicho.

“Tenemos la mentalidad de que todo lo de fuera es mejor”, ha dicho la popular cantante de sevillanas. Aunque considera que ha avanzado mucho, cree que hay algo que la sigue frenando, entre ellas los “celos” y la “envidia” que hay entre las ocho provincias.

“Si en Hollywood tuvieran las sevillanas, te garantizo que eso sería la leche, pero las tenemos aquí”, ha defendido María del Monte.

También ha recordado que el 80 por ciento de la materia prima de la música de nuestro país viene de Andalucía. “Parece que no son ni nuestros. A muchos de nuestro gremio les da como cosita decir de dónde son”, ha lamentado.

¿Hay que reivindicar a Andalucía? Moeckel cree que no. "No veo a un madrileño reivindicando todo lo que hay en Madrid", ha expuesto. A su juicio, no se trata de "defender" lo que hay, sino, como sucede en la tauromaquia, exponer la necesidad de que cada uno disfrute en libertad de lo que quiera.

Si eso no pasa es porque hay cierta autocomplacencia. "El problema que tenemos andalucia no es complejo, es que estamos encantados de conocernos y vivimos del siglo de oro. Vivimos de epocas pasadas y hace falta avanzar", ha opinado.

Hablar de "tecnología" e "industria"

El abogado cree que en cultura la comunidad ya es suficientemente vasta. "Esa parte esta más que cubierta. Aparte de cultura, de campo, de Talavante, hablemos de otras cosas. Como tecnología, como industria", ha considerado.

Aunque persisten los estereotipos. Claro ha recordado que en sus primeros desfiles en Madrid "no queria ser el andaluz que diseñara vestidos de volantes", y León ha asegurado que cuando hizo un retrato de Talavante muchos colegas del ámbito artístico le "echaron la cruz".

"Hay que poner en valor que la cultura andaluza en la moda se refleja con diseñadores internacionales", ha insistido claro. Ambos han coincidido en que la imagen de los andaluces también ha ido cambiando.

"No se lo contamos al resto"

Por su parte, Daniel del Toro cree que el principal problema de Andalucía es de comunicación. “Estamos orgullosos pero no se lo contamos al resto”, ha lamentado.

Asimismo, ha hablado de su experienca en Masterchef para ilustrar el desconocimiento que hay en el resto de España. “Eramos 15 personas, cada una de un sitio diferente. Todas pensaban que comíamos pescado frito todos los días. Lo piensan porque se lo hemos dicho”, ha narrado.

Del Toro cree que en Andalucía “hay mucho talento” que queda escondido. Así, ha lamentado el hecho de que no se ofrezca poco vino andaluz en sus propios establecimientos hosteleros. “Nosotros mismos no sabemos lo que tenemos. Hay mucho potencial aquí”, ha subrayado.

“Andalucía es el único sitio del mundo donde se hacen los vinos generosos. A los sommeliers de las estrellas Michelín se le ponen los vellos de punta cuando los toman”, ha destacado.

Falta de autoestima

También ha intervenido en esta mesa Vicente Coves Merino, presidente de la European Guitar Fundation, quien ha coincidido con sus compañeros al considerar que los andaluces no valoran la tierra que tienen alrededor.

“Vivo en Granada. Cuando pasas por el Paseo de los tristes y la Alhambra todos los días, a la semana ya no lo miras, al mes te da igual. Llega un momento en el que, por exceso o porque nos habituamos, no somos capaces de apreciar dónde estamos”, ha explicado.

Coves considera que el andaluz ha “exportado y trabajado mucho” con su arte. “¿Qué pasaría si la guitarra española en vez de ser española o andaluza fuera americana? Hasta las hamburguesas de McDonald tendrían la forma de guitarra”, ha asegurado.

Además, ha relatado su experiencia en el Festival de la Guitarra de Granada. A él suelen venir varios estudiantes de la Universidad de California y muchos quieren quedarse. “Se vuelven locos con la forma de vivir”, ha destacado.