La fiscal del 'caso Leire' apoya citar de testigo a Gaspar Zarrías, el exdiputado del PSOE que fichó a la 'fontanera' en su lobby

Leire Díez enfrenta otra investigación por la Audiencia Nacional relacionada con amaños de contratos públicos por más de 130 millones de euros, junto a otros altos cargos y empresarios.

El empresario Javier Pérez Dolset y Leire Díez participaron en reuniones grabadas con el fiscal Ignacio Stampa; la defensa intentó sin éxito invalidar las grabaciones.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, está siendo investigada por buscar información comprometedora sobre la Fiscalía Anticorrupción y la UCO.

La Fiscalía apoya citar como testigo a Gaspar Zarrías, exdiputado del PSOE, en el caso Leire por su vinculación con la investigada Leire Díez.

La Fiscalía apoya citar como testigo al exdiputado del PSOE y exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías en el llamado caso Leire.

En esta causa judicial, de la que se encarga el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, está siendo investigada Leire Díez, la conocida como fontanera del Partido Socialista.

Esta mujer se reunió con, al menos, un fiscal, un ex alto cargo del Gobierno y varios empresarios investigados por la Audiencia Nacional para solicitarles información comprometedora contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Ambos organismos participan en las causas judiciales que, actualmente, atenazan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Gaspar Zarrías tuvo a sueldo a Leire Díez en su lobby Zaño Sociedad Consultora SL, entre junio y octubre del pasado año, mientras trataba de reunir información para, supuestamente, malbaratar las pesquisas de la UCO y de Anticorrupción.

De hecho, el PP, una de las acusaciones populares del llamado caso Leire, ya solicitó al juez instructor, Arturo Zamarriego, que investigase a Zarrías y ordenase el registro de la sede de Zaño.

El magistrado ya comunicó que, por el momento, aparcaría su decisión sobre este asunto hasta tomar declaración a Leire Díez, lo que sucedió el día 17 del pasado noviembre.

Ahora, la Fiscalía, en un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sí considera razonable citar a Gaspar Zarrías, quien fue, además, uno de los condenados en el caso ERE, aunque el Tribunal Constitucional, ya en 2024, anuló dicho fallo en lo que respecta a este exdirigente.

Para la fiscal del caso Leire, es "suficiente" con escucharle como testigo, "a fin de manifestar tanto su relación personal con los investigados en esta causa como los de la sociedad Zaño Sociedad Consultora SL, y, a su vista, se podrán ampliar la investigación".

La Fiscalía Provincial de Madrid, no obstante, no apoya, por el momento, el registro de esta empresa, que considera una diligencia "excesiva y compleja" que tan sólo dilataría la causa.

El 'caso Leire'

Además de Leire Díez, en este procedimiento está siendo investigado Javier Pérez Dolset. Este empresario acudió con la fontanera a, al menos, una reunión con el fiscal Ignacio Stampa, antiguo miembro de Anticorrupción.

Stampa grabó en secreto el encuentro, celebrado el pasado mayo, y entregó el audio, de más de tres horas de duración, al Juzgado de Instrucción 9 de Madrid.

Tanto la defensa de Leire Díez como la de Dolset han tratado de invalidar esta grabación, petición que Zamarriego ha rechazado.

En dicho audio, se escucha a la investigada presentarse como emisaria del PSOE y como "mano derecha" de Santos Cerdán, el entonces secretario de Organización del partido. "Pero una mano derecha que no va a aparecer nunca", matizó Leire Díez.

Asimismo, se definió como "la persona que ha puesto el PSOE para saber qué hay detrás de todo esto", en alusión a supuestas irregularidades en los informes de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción.

Por otro lado, la fiscal del caso Leire también apoya citar como testigos a los asistentes a una reunión en la que participaron, entre otros, la fontanera y el empresario Alejandro Hamlyn, investigado por la Audiencia Nacional y, actualmente, fugado de la Justicia.

En dicho encuentro —que también fue grabado por secreto y el audio correspondiente, aportado al Juzgado—, Leire Díez llega a verbalizar un grave ataque a Antonio Balas, el teniente coronel de la UCO encargado de la investigación de varias causas de corrupción que preocupan al Gobierno de Sánchez.

"Si Balas está muerto, mejor", pronuncia la fontanera. "No tengo ninguna gana de que el señor Antonio Balas se convierta en el verdugo de todos", insiste, tal y como figura en dicha grabación, otra de las que la defensa de Leire, sin éxito, ha tratado de invalidar.

Balas, a su vez, fue uno de los testigos que declaró en el reciente juicio contra Álvaro García Ortiz, el entonces fiscal del Estado.

En sus negociaciones con Stampa —ofertas que éste siempre rechazó—, la fontanera aludió a su supuesta influencia, además de en el Gobierno, sobre García Ortiz. Hace escasas semanas, el ya ex fiscal general del Estado fue condenado por revelación de secretos e inhabilitado.

El partido Vox, que también ejerce la acusación popular, pidió a Zamarriego que citara como testigo a Balas. La Fiscalía, en su informe, lo considera innecesario, porque el teniente coronel no asistió en la reunión en la que se habló de él.

Por otro lado, Leire Díez está siendo investigada en una segunda causa judicial, un procedimiento que instruye, bajo secreto de sumario, la Audiencia Nacional.

Por ello, fue detenida el pasado miércoles y, tras 72 horas en dependencias de la UCO, quedó en libertad con medidas cautelares (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales ante la Justicia).

La Guardia Civil la implica en, al menos, cinco amaños de contratos públicos, que suman un valor total que supera los 130 millones de euros.

Además de la fontanera del PSOE, también fueron arrestados el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández y el constructor navarro Antxon Alonso, amigo de Santos Cerdán y, al igual que el político, investigado por el Tribunal Supremo por supuesta corrupción.