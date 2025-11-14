El PSOE admite al juez que su sistema de pagos en sobres era "mejorable" pero apela a la "buena fe entre militantes"

El PSOE admite a la Audiencia Nacional que su antiguo sistema de pagos en metálico a sus dirigentes, para reembolsarles los gastos efectuados en labores de representación del partido, fue "mejorable".

Pero, no obstante, la formación se justifica apelando a la "buena fe" y la "confianza" entre sus "militantes".

Así lo expresa el PSOE en un escrito, enviado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Este magistrado, instructor del llamado caso Koldo, ha abierto una pieza separada para investigar las supuestas irregularidades en las finanzas de la formación.

Lo hizo después de que el Tribunal Supremo —que investiga al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos— le remitiera un informe de la Guardia Civil que constata que el PSOE pagó en efectivo, en sobres, dinero a este dirigente.

El juez del Supremo Leopoldo Puente también advirtió del descuadre en las cuentas del partido.

Por ello, el PP, que ejerce la acusación popular en el caso Koldo, solicitó al juez Moreno que expulse de la causa al PSOE, que tiene esa misma condición.

El abogado del Partido Socialista ha presentado un escrito para oponerse a esta petición. Y en dicho documento, de 28 folios, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, admite que dicho sistema de pagos en efectivo fue "mejorable":

"Sobre todo, con la mirada de hoy en día, cuando se han generalizado los pagos a través de medios electrónicos", admite el PSOE.

"Los tiempos han cambiado, los medios electrónicos de pago se han impuesto, el metálico como forma de pago ha disminuido considerablemente y los sistemas han reforzado su control; también dentro del Partido Socialista, que no son como entonces", reconoce la formación.

A renglón seguido, se justifica: "Pero no convendrá perder la perspectiva de unos procedimientos basados en la confianza que rigen las relaciones entre los compañeros militantes de un partido político".

Como informó EL ESPAÑOL, antes de derivar dicha rama de la causa a la Audiencia Nacional, el juez Puente interrogó en el Supremo a Mariano Moreno, quien fue gerente del PSOE entre 2017 y 2024.

La declaración del exgerente del PSOE, Mariano Moreno, ante el Supremo. Pablo Danubio

De forma insistente, el magistrado le afeó la falta de controles en el partido en lo relativo a los pagos en metálico y la falta de comprobaciones sobre los gastos que, sin apenas verificación, se reembolsaban.

Pocos días después de esta testifical, Puente derivó esta rama de la causa al juez Moreno y éste abrió una pieza separada sobre las finanzas del PSOE.

En su escrito, en el que se opone a ser expulsado de dicha causa, el Partido Socialista también señala que, con esta ampliación de la investigación, el caso Koldo "corre el serio riesgo de desviar su objeto hacia la prospección".

