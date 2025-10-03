Los sobres con dinero no declarado que recibían Abalos y Koldo en Ferraz apuntan a que en el PSOE había una 'caja B'

Los sobres con dinero que recibían José Luis Ábalos y Koldo García en Ferraz apuntan a que en el PSOE había una caja B.

De las conversaciones intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se desprende que hay un desfase de al menos 13.590 euros entre las cantidades recibidas en efectivo por el entonces secretario de Organización y su asesor, y lo declarado por el partido.

El PSOE no publicó en sus cuentas ningún gasto de Ábalos y de Koldo en algunos meses de 2018 y 2019 que, sin embargo, los mensajes del móvil del exasesor detallan en varios miles de euros.

De igual forma, el partido de Pedro Sánchez no declaró ningún gasto del "binomio Ábalos-Koldo" en 2020. En cambio, la exmujer del asesor mandó a Joseba García, hermano de Koldo, "a por la primera parte de Ferraz que le da Celia".

Esta conversación, de diciembre de 2020, revela pagos del PSOE no declarados que recibió el hermano de Koldo de Celia Rodríguez Alonso, secretaria administrativa adscrita al área de Organización y que era la encargada de entregar los sobres.

Celia es militante del PSOE y fue candidata al Ayuntamiento de Hontalbilla (Segovia) como número tres en 2011.

El PSOE incumplió la Ley

El informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos también revela que el PSOE incumplió la Ley Antifraude, ya que Koldo recibió más de los 2.500 euros en efectivo que es lo máximo que permitía entonces la norma.

Este límite nació con la Ley 7/2012, de 29 de octubre. La reforma de 2021 redujo el importe a 1.000 euros y rebajó también el máximo para no residentes a 10.000.

Una foto del sobre del pago de Ferraz a Koldo con 2.928 euros destapa esta irregularidad.

La imagen fue enviada el 26 de junio de 2019 por la exesposa de Koldo al asesor del ministro, ya que había mandado a "un motorista" a la sede socialista para que recogiera el dinero.

"Cariño, me llamó ayer Celia que podía ir a buscar tu dinero y, según me dijo, el de Jose. He mandado a un motorista", dice en un whatsapp.

Los pagos no declarados

Entre lo declarado a Hacienda y el Tribunal de Cuentas por el PSOE en esta fecha y lo que recibieron Ábalos y Koldo hay un desfase de 505 euros que nunca llegaron a ser contabilizados.

La UCO encuentra en octubre de 2018 el primer indicio de la caja B de Ferraz. Celia, la secretaria que se encargaba de los pagos, afirma en un mensaje a Koldo que existen gastos de 1.077 euros por un viaje a Canarias.

El PSOE sólo contabilizó pagos a Ábalos por gastos que ascendían a 294,04 euros.

La secretaria también detalla un abono de 4.891 euros por gastos de Ábalos y Koldo dos meses después. Sin embargo, en sus cuentas aportadas, el PSOE aseguró que no hubo pagos a su secretario de Organización y su equipo en diciembre de 2018.

La misma situación se da en enero de 2019. Mientras que el PSOE no declaró ningún pago por gastos adelantados de Ábalos y Koldo, la secretaria de Ferraz mandó un nuevo mensaje a Koldo sobre reintegros en efectivo.

"Os faltan por cobrar 4.512,90 más 2.605 del restaurante", escribió Celia.

El asesor tenía dudas sobre si pasar al cobro el alto gasto del restaurante y lo mandó parar hasta que lo analizara. "Lo otro sí puedes", dijo.

En noviembre de 2019, Celia también dio un sobre con billetes a Koldo. "No te olvides de subir por el despacho que tengo tu dinero", le escribió.

Casos como este, en el que no se especifica la cantidad, aumentarían considerablemente la cifra constatada de 13.590 euros de desfase.

Todas estas evidencias encontradas por la UCO en los móviles intervenidos y la gran cantidad de dinero en efectivo con la que el partido realiza pagos en Ferraz apuntalan la existencia de una caja B del PSOE.

La Guardia Civil ha realizado un gráfico en el que se detallan todas las pruebas recabadas sobre las posibles irregularidades del PSOE en sus cuentas.

Gráfico de la UCO sobre la 'caja B' del PSOE. EL ESPAÑOL

Tampoco se conoce el origen de estas grandes cantidades de dinero en billetes con las que el partido de Sánchez hace frente a pagos.

La Guardia Civil concluye que no descarta la "existencia de otros muchos pagos", ya que los detallados sólo corresponden a los que dejaron rastro en los dispositivos incautados.

Las "chistorras" del PSOE

El propio Koldo se jactaba de que el PSOE le entregaba "una o dos chistorras" al mes, en alusión a billetes de 500 euros.

Los investigadores de la UCO concluyen que del intercambio de mensajes "se desprende que Koldo parecía reconocer que, por el cargo que desempeñaba, recibía mensualmente uno o dos billetes de 500 euros, denominados en lenguaje convenido como chistorra".

El entonces asesor del Ministerio de Transportes admitió estos pagos en una conversación con su ya exmujer, fechada el 11 de febrero de 2019.

El informe detalla más términos en clave, que aludirían billetes de distinto valor: "lechuga", a los de 100 euros, debido a su color verde; "soles", a los de 200, dado su tono amarillento.

"La mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más del interés en ocultar la existencia de ese dinero en efectivo", concluye la Guardia Civil.

En su informe, la UCO apunta a "la existencia de una fuente de ingresos no declarada" para Koldo y para quien fue su jefe, el exministro de Transportes.

Los agentes hallaron la imagen de un sobre, con el logotipo del Partido Socialista, y con dinero en efectivo dentro. Más de 820 euros, según aparece anotado a lápiz en su exterior, junto al nombre de "Ábalos".

También, la fotografía de otro sobre, en el que se aprecian varios billetes en su interior y con el nombre de "Koldo" anotado en él. En este caso, la cantidad reflejada es de 2.928 euros.

A su vez, en el teléfono de Koldo García, la UCO ha hallado el siguiente mensaje de WhatsApp: "El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro".

La UCO señala que estos ingresos desconocidos no fueron puntuales, sino que fueron una fuente estable durante un tiempo.

Por todo ello, el dosier policial concluye que existieron "pagos recibidos [por el exministro y su asesor] del PSOE sin respaldo documental".