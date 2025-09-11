La Justicia inhabilita 9 años a la exdelegada del Gobierno en Ceuta por la repatriación exprés de menores marroquíes

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a nueve años de inhabilitación a la exdelegada del Gobierno en Ceuta por acordar la repatriación, exprés y en bloque, de parte de los 1.200 menores que habían llegado a la ciudad autónoma en mayo de 2021.

El tribunal también ha impuesto la misma pena a la exvicepresidenta primera del Gobierno ceutí.

En una sentencia, la Audiencia gaditana, que cuenta con una sede en Ceuta, considera probado que Salvadora Mateos, del PSOE, e Isabel Deu, ex alto cargo del PP ceutí, organizaron la entrega a Marruecos de estos menores sin atender a las normas sobre esta materia.

Las acusadas tampoco se preocuparon por valorar, caso a caso, si alguno de estos menas sufría situaciones de vulnerabilidad.

La resolución, fechada este jueves, relata que entre los días 17 y 18 de mayo de 2021 accedieron a Ceuta unas 15.000 personas provenientes de Marruecos, lo que causó una crisis a nivel nacional. De ellas, 1.200 aseguraron ser menores de edad y fueron filiados como tales.

Deu, como vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, "después de mantener contactos con distintos departamentos ministeriales del Gobierno de España (...), decidió emprender diversas actuaciones a fin de agilizar la repatriación al Reino de Marruecos de aquellos menores".

Para ello, contactó con Mateos, la entonces delegada del Gobierno, a la que envió una carta el día 24 de mayo de 2021. En ella, Deu ya aludía a la posibilidad de utilizar, para el retorno de los menores no acompañados marroquíes, el acuerdo de 6 de marzo de 2007 entre el Reino de España y el de Marruecos.