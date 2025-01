Aldama pelea frente a Marlaska por seguir usando la medalla: "Mi altruismo y ayuda a la Guardia Civil siguen intactos"

El empresario Víctor de Aldama afirma que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vulnera su derecho a ser presumido inocente al ordenar el inicio de un expediente para prohibirle el uso de la cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil que se le concedió en septiembre de 2022 por su colaboración con la Benemérita.

En un escrito de alegaciones que Aldama ha presentado en el marco de ese expediente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el empresario que desde hace dos meses colabora con la Justicia en el caso Ábalos sostiene que "las razones que motivaron la concesión de tan honorable distinción siguen intactas".

Marlaska ordenó incoar el expediente para prohibir a Aldama el uso de la medalla el 20 de diciembre pasado, solo cuatro días después de que el empresario declarara ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para ratificar, y ampliar, la confesión que hizo en la Audiencia Nacional el 21 de noviembre anterior en el marco del 'caso Koldo'.

Aunque ese procedimiento comenzó a instruirse en la Audiencia Nacional en septiembre de 2023 y estallaría en febrero de 2024 con la detención de Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, y del propio Aldama, no fue hasta después de que éste declarara contra varios ministros, exministros y jefes de gabinete cuando el titular de Interior decidió iniciar los trámites para prohibirle el uso de la medalla.

El motivo del inicio del expediente es que "recientemente [sic] se ha tenido conocimiento que el sr. De Aldama se encuentra incurso en una serie de causas judiciales, en calidad de investigado, según diligencias previas nº 65/2023 del Juzgado Central nº 2 y diligencias previas nº 147/2024 del Juzgado Central nº 5, ambos de la Audiencia Nacional". Las primeras diligencias son las del 'caso Koldo' y las segundas son el 'caso hidrocarburos', que empezó a instruirse en junio de 2024, es decir, medio año antes de la orden de Marlaska sobre la medalla.

"Sin prejuzgar la resolución judicial que ponga fin a tales causas", añade el acuerdo iniciador del expediente, la situación procesal de Aldama "pone de manifiesto una conducta atentatoria al prestigio del Cuerpo, circunstancia que exige la adopción de las medidas legales que procedan en relación al uso de la condecoración, especialmente, por la gran difusión que ha recibido la noticia en los medios de comunicación y la alarma social producida".

Procesos en los que colabora

En su escrito de alegaciones, Aldama replica que Interior "no especifica de qué manera la mera investigación en un proceso penal puede suponer la realización de conductas atentatorias al prestigio" de la Benemérita.

"Tampoco se aporta al expediente elemento de prueba alguno que permita acreditar, siquiera indiciariamente, que he realizado alguna conducta que pueda comprometer ser merecedor y hacer uso de tan honorable distinción", añade. "Es más, las razones que motivaron su concesión siguen intactas, sin que ninguna de las dos investigaciones judiciales en curso verse sobre conductas a las que se les pueda anudar tales calificativos" de conductas atentatorias al prestigio de la Guardia Civil.

"Antes al contrario, y tal y como se recoge en las noticias de prensa relativas al acto en el que me fue otorgada tan honorable distinción, lo que precisamente se ensalza es mi altruismo para con la Guardia Civil y mi colaboración para resolver apartados que el Instituto Armado no puede resolver, circunstancias que no se han visto comprometidas por el hecho de estar investigado en ambos procedimientos".

El empresario se refiere a las palabras que el coronel Francisco José Vázquez expuso en la ceremonia de condecoración a Aldama, del que dijo que «eres una persona que tiene profundos valores y profundos tributos a nuestra nación, a España, a los intereses de España. Haces todo lo que haces por nosotros por altruismo».

"Esta unidad, UCE-2, que se dedica a la lucha contra el terrorismo internacional, pese a tener un nombre muy rimbombante y que se puede entender que tiene todo lo que se necesita para trabajar, necesita de cosas y de personas como tú», aseveró el coronel en ese acto.

Aldama considera significativo que se le quiera prohibir el uso de la medalla sobre la base de procedimientos judiciales cuyo contenido es reservado y cuando "como es

públicamente conocido, mi intención ha sido en todo momento colaborar activamente con la Administración de Justicia para el esclarecimiento de los hechos".

"Ambos procedimientos son incipientes, se encuentran en una fase preliminar de su investigación, siendo que, en todo caso, prevalece mi derecho a la presunción de inocencia", subraya. "Cualquier decisión de prohibición de uso en este momento procesal carecería de base alguna y vulneraría mi derecho fundamental a la presunción de inocencia".

En su confesión en la Audiencia Nacional, Aldama afirmó haber trabajado para la Unidad Central Especial-2. "Yo por mis viajes a México y por mi viajes a Venezuela y por una serie de cosas, actúo con la UCE-2 para dar una serie de información", dijo.

El coronel Vázquez lo confirmo ante el juez del 'caso Koldo' en una declaración prestada el 2 de diciembre pasado. El mando de la Benemérita dijo que tanto Aldama como Koldo García eran "confidentes" y colaboradores de la Guardia Civil.