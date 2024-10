Las acusaciones piden al juez que interrogue a la secretaria de Begoña e investigue sus 'e-mails' con la Complutense

Las acusaciones populares del caso Begoña han solicitado al juez Juan Carlos Peinado que cite a declarar como testigo a María Cristina Álvarez Rodríguez, la secretaria de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

Así consta en un escrito fechado este martes, que avanza EL ESPAÑOL y que aparece firmado conjuntamente por la asociación Hazte Oír, los partidos políticos Vox y Iustitia Europa y el sindicato Manos Limpias.

Asimismo, las acciones populares de esta causa reclaman a Peinado que investigue el intercambio de e-mails entre Gómez y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La esposa de Sánchez co-dirigía, hasta que fueron cancelados recientemente, dos cátedras en la UCM.

Begoña Gómez avisó a la UCM que no renovaría su dominio: la renovación fue automática y alguien borró el contenido

Tal y como relataba en una querella Hazte Oír, Begoña Gómez se habría "apropiado" de un software que fue desarrollado para la UCM y lo ofreció después a las pymes a través de la web de Transforma TSC SL, su empresa unipersonal.

No obstante, EL ESPAÑOL publicó un correo, fechado el pasado 11 de septiembre y enviado por el abogado de Gómez a la Complutense, en el que el letrado avisa a la Universidad de que su clienta no pretende renovar el dominio de la web de Transforma TSC SL que albergaba este software. Es por ello que, actualmente, dicha página no es accesible.

Ahora, las acusaciones del caso Begoña piden a Peinado investigar éste y todos los e-mails entre ambas partes durante los últimos meses.

Sobre la secretaria de Begoña, el escrito relata que María Cristina Álvarez, debido a su rol de "asesora de la investigada", fue mencionada por uno de los testigos que ya ha declarado en la causa, Juan Carlos Doadrio, antiguo vicerrector de la Complutense.

"Doadrio, cuya testifical se produjo el 21 de julio de 2024, la menciona como una persona que acompañaba a Gómez cuando ésta acudía a la UCM", subraya el escrito conjunto de las acusaciones.

Por ello, consideran "de suma relevancia la información que pudiera aportar la testigo solicitada sobre las reuniones que tuvieron lugar en el Palacio de la Moncloa, entre Gómez y el actual rector de la Complutense, Joaquín Goyache, también investigado en esta causa.

Joaquín Goyache, rector de la UCM, y Begoña Gómez en un acto. UCM

Goyache, que fue interrogado, en un inicio, como testigo, antes de que Peinado le diese la condición de imputado, admitió haber acudido a la Moncloa a reunirse con la esposa de Sánchez. Según su testifical, fue ésta quien ofreció la cita y le planteó la creación de una Cátedra dedicada a la Transformación Social Competitiva, un área dedicada a la modernización de la labor de las empresas a fin de que cumplan parámetros de sostenibilidad medioambiental, equidad de género...

Sobre los e-mails entre Gómez y la Universidad, Hazte Oír y el resto de acciones populares señalan que "es de suma importancia dicha relación y, sobre todo, las contradicciones que pudieran desprenderse de la información recogida en dichos correos electrónicos".

El nuevo autobús presentado por Hazte Oír este miércoles. Hazte Oír

De hecho, los consideran "claves en una investigación por presunto tráfico de influencias y presunta corrupción en los negocios", los dos delitos por los que Peinado investiga a Begoña Gómez.

Asimismo, Hazte Oír ha presentado este miércoles su última campaña, consistente en un autobús que recorrerá Madrid y que luce los rostros de Pedro Sánchez, su esposa y su hermano, David Sánchez, también investigado en una causa penal.