El juez Pedraz comienza a investigar a la 'policía patriótica': llama a declarar a la cúpula policial del PP

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como investigado al exsecretario Estado Seguridad con el Gobierno del PP Francisco Martínez, en el marco de la querella interpuesta por Podemos contra la llamada 'policía patriótica'.

La declaración de Martínez, también investigado en el caso Kitchen, ha sido fijada para el próximo día 28.

Pedraz también ha llamado a declarar, igualmente como investigados, al exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, a José Ángel Fuentes Gago, Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira.

Son las primeras diligencias acordadas en el marco de la querella presentada por Podemos por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban aquella organización política.

El partido fundado por Pablo Iglesias presentó su querella el 30 de octubre de 2023 por los delitos de organización criminal, revelación de secretos, malversación, prevaricación y falsedad documental.

Según Podemos, bajo el liderazgo de Francisco Martínez y de Jorge Fernández Díaz, el Ministerio del Interior se dedicó a realizar "investigaciones prospectivas" y "ajenas a cualquier interés policial" que trataron de perjudicar, entre otros, a Podemos. Todo ello, según la formación política, para después filtrar información a determinados medios de comunicación y alterar mendazmente la opinión pública.

La querella aludía también al llamado Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un supuesto informe policial que aludía a una cuenta a nombre del entonces líder de Podemos en el banco Euro Pacific Bank Limited. Las conclusiones de aquel dosier se demostraron falsas.

El pasado febrero Pedraz admitió a trámite la querella aunque solo parcialmente, al considerar que "del relato de la querella no aparece sustentado indiciariamente que todos los querellados participaran en sus actuaciones con la finalidad criminal que se [les] imputa".

Por ello, ha excluido por el momento de la investigación al exministro Jorge Fernández Díaz, a Ignacio Cosidó, a Bonifacio Diez Sevillano, a José Manuel García Catalán, a Manuel Vázquez López y a Mariano Hervás, pese a que Podemos les incluía en su listado.

"Debe señalarse que ni del ministro Jorge Fernández Diaz o del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, no se relata más que una suposición de que por los cargos que ostentaban deberían conocer y autorizar los hechos. Dicha imputación es insuficiente para admitir la querella contra los mismos", razonó el juez, que no descarta, no obstante, que según avance la instrucción, aparezcan indicios contra ellos.