El juez coincide con la Fiscalía y permite un almuerzo en Bilbao en favor de los presos de ETA

En sintonía con la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha permitido la celebración de un almuerzo en favor de los presos de ETA que tendrá lugar en una de las casetas de la Semana Grande de Bilbao.

El evento, organizado por una de las comparsas que participa en el Aste Nagusia, se celebrará finalmente este viernes a las 15 horas en el recinto del Arenal de la capital bilbaína.

El almuerzo fue denunciado ante la Audiencia Nacional por Daniel Portero, presidente de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, además de hijo de un fiscal asesinado por la banda terrorista y actual diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Portero solicitó la prohibición del almuerzo, algo que tanto el juez como la Fiscalía rechazan.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la resolución de Calama que permite esta celebración, al considerarla "encuadrada dentro del derecho de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución".

Sobre el almuerzo, la resolución señala que "está concebido como un acto organizado con fines estrictamente políticos, sin que de la lectura de su convocatoria se infiera que la intención de dicha comida es convertir el acto público en un acto que humille a alguna de las víctimas".

Por ello, en sintonía con el Ministerio Fiscal, el juez Calama rechaza la prohibición del almuerzo, "toda vez que no queda acreditada la comisión del delito de humillación de víctimas que daría lugar a la adopción de la medida cautelar en cuestión".

Ahora bien, tal y como refleja en su auto, el magistrado señala que su decisión no es incompatible con que, "por parte del Departamento de Interior del Gobierno Vasco, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, se proceda al pertinente control de la misma [de la celebración del almuerzo], adoptando las medidas necesarias para evitar que durante su transcurso se realicen actos que pudieran ser constitutivos de delito de enaltecimiento o justificación de delitos terroristas o de quienes hayan participado en su ejecución, o de descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o sus familiares".

"Y, en caso de que se produjeran, proceder a la identificación de sus autores, con instrucción de las correspondientes diligencias", advierte Calama.

Su resolución indica también que "no existen en este momento los datos y elementos necesarios para poder determinar si los hechos denunciados podrían, en su caso, llegar a constituir hipotéticamente un delito de enaltecimiento del terrorismo".

"Razones fundadas"

Tras repasar la jurisprudencia al respecto, el magistrado señala que sólo es posible, por parte de la autoridad judicial, prohibir o restringir un acto como éste cuando existan "razones fundadas" de que los límites del derecho constitucional de reunión "no van a ser respetados".

"En el presente caso, no existe constancia alguna que permita afirmar, con la exigencia que en Derecho se requiere para poder restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, (...) que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno, en la comida convocada el 23 de agosto a las 15 horas en la Txosna Kastagorria ubicada en el recinto del Arenal, a favor de los presos de la organización terrorista ETA que se hallan cumpliendo condena", concluye el magistrado.

"Deberá ser la autoridad gubernativa competente, en este caso las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, la que deba decidir sobre si las convocatorias denunciadas se ajustan a la normativa para su celebración", finaliza.

La denuncia

La denuncia de Portero fue interpuesta este jueves ante la Audiencia Nacional. Como diligencias, el presidente Dignidad y Justicia solicitó al juez que encargase un informe a la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y al Servicio de Información de la Guardia Civil que reflejase la identidad de los convocantes del almuerzo.

Asimismo, pedía indagar en la posible participación en dicha convocatoria de "entidades o formaciones políticas" y que, una vez fuesen identificados los responsables de la celebración, fueran llamados a declarar como investigados.

La denuncia aportaba un fragmento del programa de actividades de la comparsa Kaskagorri durante las fiestas bilbaínas, que recoge, a las 15.00h de este viernes, un Presoen aldeko bazkaria, cuya traducción es "Almuerzo para los presos".

Fachada de la Audiencia Nacional. Europa Press

Kaskagorri se define en su web como "un lugar de encuentro de la juventud rebelde de Bilbao". Fue creada en 1989 y como logotipo emplea la cara del personaje de cómic Astérix sobre una estrella roja de cinco puntas.

Tras conocerse que el juez rechaza prohibir este almuerzo, Daniel Portero ha lamentado que la Audiencia Nacional "haya hecho caso omiso" a su denuncia. "Se nos acusa de utilizar hipótesis subjetivas y suposiciones de que se va a cometer un delito con carácter previo", se queja.

"Si durante 18 años seguidos se comete el delito de humillación a las víctimas después de anunciarlo, este año no será distinto. La Fiscalía obvia una realidad que se ha producido durante tantos años consecutivos. Espero no tenga que ver con no causar malestar a los socios proetarras del Gobierno", ha manifestado.