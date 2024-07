ERC, Bildu y PNV plantan a los futuros vocales tras ser excluidos del reparto del CGPJ por PSOE y PP

Los grupos parlamentarios de ERC, Bildu y PNV, socios de investidura del PSOE, no han asistido este martes a las comparecencias en el Congreso de los futuros vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas.

Los portavoces de Vox y Junts en la Cámara Baja han acudido a la comisión de nombramientos para realizar una única intervención -tras la que se han ausentado- en la que han criticado el acuerdo alcanzado por PSOE y PP.

Las dos fuerzas políticas se han repartido, con diez vocales cada uno, el órgano de gobierno del Poder Judicial, pendiente de ser sustituido desde diciembre de 2018.

La visualización del rechazo a un pacto cocinado y cerrado entre los dos partidos mayoritarios -del que dejan fuera, por primera vez, a los nacionalistas vascos y catalanes- ha sido aún más evidente esta tarde en el Senado.

El presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, ha optado por posponer a mañana la votación sobre la idoneidad de los candidatos al CGPJ ante la falta de quorum hoy en la comisión de nombramientos, a la que solo han asistido la portavoz del PP, Alicia García; el del PSOE, Alfonso Gil, y el senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) Javier Armas, integrado en el grupo plural.

La falta de quorum se ha debido a la ausencia de Carla Antonelli (Más Madrid), del grupo Izquierda Confederal; Sara Bailac (ERC), del grupo Izquierdas por la Independencia, y Estefanía Beltrán de Heredia (PNV). La senadora representante del grupo mixto, María Caballero (UPN), ha avisado de que un problema personal le impedía acudir a tiempo a la comisión.

"Una sucursal parlamentaria"

Ante el Congreso comparecieron por la mañana José Luis Costa Pillado, Argelia Queralt, Pilar Jiménez Bados e Inés Herreros, como titulares de vocalías del CGPJ, y Antonio Dorado, Marta Bueno y José Luis González Cussac como suplentes.

Tras la intervención del primero, el portavoz de Vox, Ignacio Hoces, manifestó que el acuerdo entre PSOE y PP para la elección de un nuevo Consejo General del Poder Judicial es "espurio" y "deshonesto", es "fruto del compadreo" y un "ataque a la independencia judicial". "Han convertido el CGPJ en una sucursal parlamentaria", dijo.

El portavoz de Junts intervino durante la comparecencia de Jiménez Bados. "Nos encontramos ante una operación cosmética de PSOE y PP para hacernos creer que impulsan una supuesta regeneración democrática, mientras perpetúan las puertas giratorias y mantienen la ultraderecha judicial", espetó Josep Maria Cruset, que criticó que los jueces que están aplicando la ley de amnistía "hacen de políticos sin pasar por las urnas", "interpretando la ley según su pensamiento y conveniencia". Solo la portavoz del PP, María Jesús Moro, protestó por este ataque a los jueces.

Los candidatos al CGPJ dijeron no sentirse condicionados por el acuerdo entre socialistas y populares. "No me siento tributario de grupos que me han propuesto", manifestó Costa.

Defendieron la necesidad de "democratizar" el acceso a la carrera judicial, en palabras de Queralt, y propusieron la creación en el CGPJ de una nueva comisión dedicada a los derechos humanos y la memoria democrática, planteó Herreros.

Jiménez Bados se refirió, por su parte, a la necesidad de "acercar" el CGPJ a los jueces, "a los que hay que escuchar porque sienten lejano a su órgano de gobierno".

Tras cinco horas ininterrumpidas de sesión, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dio por concluido el trámite señalando que de las intervenciones de los miembros de la comisión se deducía "el parecer favorable mayoritario" sobre la idoneidad de todos candidatos.

Sin preguntas

En el Senado, en cambio, la votación se celebrará mañana después de que Rollán constatara esta tarde que no se daban los requisitos que exige el artículo 93.1 del Reglamento: "los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple de senadores presentes, siempre que lo esté la mitad más uno de los miembros del órgano de que se trate".

Ante la Cámara Alta comparecieron Ricardo Bodas, Bernardo Fernández Pérez, Luis Martín Contreras e Isabel Revuelta, así como los suplentes Antonio Rovira, Guillermo García-Panasco y Gabriel María de Diego.

También compareció el candidato a magistrado del Tribunal Constitucional José María Macías.

Los senadores no les formularon preguntas, por lo que los ocho se limitaron a exponer sus trayectorias profesionales como juristas y su intención de que el funcionamiento del nuevo CGPJ se base en el acuerdo y en encontrar "una solución de Estado" para la cuestión del sistema de elección de los vocales judiciales, en palabras de Bodas. Todos ellos fueron considerados idóneos por los portavoces de PP, PSOE y AHI.