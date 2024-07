Conde-Pumpido ordena excluir los argumentos de los jueces discrepantes de las notas del TC

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha anunciado este martes al final de la reunión del pleno que a partir de ahora las notas de prensa del TC solo mencionarán la mera existencia de los votos particulares que se anuncien pero sin reflejar sus argumentos centrales, como se hacía hasta ahora.

Esta medida ha sido percibida como un "censura" al sector minoritario y la manifestación de que Conde-Pumpido se comporta como "dueño del tribunal", en vez de como presidente de todos los magistrados, "manejando a su antojo los servicios del tribunal", en este caso el gabinete de comunicación.

Este gabinete venía difundiendo el contenido de las sentencias cuando se aprueban por el Pleno o por las Salas y, si se han formulado votos discrepantes o concurrentes, también incluía información sobre sus argumentos principales.

La decisión de Conde-Pumpido significa que la nota oficial solo va a informar de la postura mayoritaria reflejada en la sentencia -postura que normalmente coincide con la del sector de magistrados propuestos por el PSOE- mientras que se silencia la explicación de la disidencia.

El detonante de la drástica decisión presidencial ha sido el contenido del voto discrepante redactado por el magistrado César Tolosa y suscrito por sus colegas Concepción Espejel, Enrique Arnaldo y Ricardo Enríquez -todos ellos propuestos por el PP- sobre la primera sentencia del caso de los ERE, en la que se amparó a Magdalena Álvarez y se anuló la condena por prevaricación.

La nota de prensa incluyó ocho párrafos que resumían el voto discrepante -frente a los 10 párrafos de la sentencia aprobada- en los que los magistrados de la minoría sostenían que la resolución del TC había "devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo", incurriendo el TC en un "exceso de jurisdicción".

También afirmaban que la sentencia "consagra un inexistente principio de irresponsabilidad de los miembros del Gobierno, ajeno a la Constitución", situando a los gobernantes "por encima de la ley", "arrumbando los propios fundamentos del Estado de Derecho" y "debilitando la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada".

Conde-Pumpido manifestó que no se puede tolerar que una nota oficial del TC, que a su juicio debe reflejar asépticamente la decisión del tribunal, incorpore descalificaciones hacia la propia institución.

Indicó que, como presidente del TC y responsable de las notas oficiales del tribunal, no puede suscribir la difusión de "ataques" al tribunal con acusaciones "prácticamente delictivas", algo que no ocurre "en ningún tribunal del mundo".

A su juicio, el voto particular que ha motivado esta polémica "no contenía argumentos jurídicos" sino que "hundía el prestigio" del TC de una manera "desleal", algo que el presidente, "que debe velar por la imagen de la institución, no puede permitir que se produzca una nota oficial difundida por el propio tribunal".

"El presidente no tiene ninguna facultad para determinar cuál tiene que ser el contenido de los votos particulares ni tiene derecho a excluir su difusión por el hecho de que no le gusten o no le parezcan acertados o procedentes", contestan desde la minoría del TC.

Critican que Conde-Pumpido pretenda "patrimonializar los servicios del tribunal como si fueran suyos" e intentando "censurar la discrepancia". "Es solo el presidente de la mayoría", le reprochan.

La cuestión volverá a aflorar este miércoles. Los magistrados Arnaldo y Espejel, que ayer no pudieron intervenir, anunciaron su deseo de hacerlo hoy para contestar al presidente.