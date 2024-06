Nueva querella contra Begoña Gómez: le piden cárcel por "apropiarse" del 'software' de la UCM

Hazte Oír ha presentado este viernes una segunda querella contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. En esta ocasión, la asociación le atribuye los delitos de administración desleal, apropiación indebida, malversación e intrusismo. Los tres primeros están castigados con penas de cárcel y, en determinadas circunstancias, también el último.

Según relata la querella, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la primera dama se "apropió" del software que varias empresas desarrollaron gratuitamente para la cátedra de la que Gómez es codirectora en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

A finales de 2023, la mujer de Sánchez inscribió en el Registro Mercantil una empresa unipersonal, de la que posee el 100% y denominada Transforma TSC SL. Estas tres siglas corresponden a Transformación Social Competitiva, que es el mismo nombre que tiene el citado máster y la cátedra extraordinaria que lo ampara. Esta materia hace referencia a la sostenibilidad medioambiental y la recaudación de fondos, públicos y privados, para fomentar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Entiende esta querellante que ni los nombres de las cátedras ni los programas informáticos elaborados para las mismas pueden ser patrimonializados por un particular, ni usados por un particular a título personal (y ello con independencia de que obtenga beneficios económicos o no)", relata Hazte Oír.

Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, el software, que fue registrado por Begoña Gómez en el Registro de la Propiedad, utiliza los contenidos pagados por la Universidad Complutense de Madrid sobre sostenibilidad.

Además, emplea el logotipo y los correos electrónicos de Transforma TSC SL, la empresa creada por la esposa de Pedro Sánchez. Este periódico, que tuvo acceso a la plataforma, ha comprobado que la aplicación también ofrece un "informe de impacto" a las pymes. Se trata de un documento que busca facilitar el acceso a la financiación pública y privada.

El software, a su vez, emplea contenidos financiados a través de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, el abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, quien firma la querella, ha exigido que la UCM dé explicaciones "de cómo ha permitido que se registre esto".

"Hay un constante humo de apropiación de todo lo que se hace en ese entorno", ha señalado el letrado sobre la vinculación de Begoña Gómez con la Complutense.

Presentación del 'software'

Gómez presentó esta plataforma digital en varios actos en diversos puntos del país. Según relatan a este periódico miembros de varias empresas que asistieron a los talleres organizados por la Cámara de Comercio de España, la mujer de Sánchez dio acceso gratuito a la plataforma a todas las pymes que acudieron a dichos eventos. Este periódico tiene constancia de que la primera dama impartió talleres en Zaragoza, Cáceres, Valencia, Granada y Santander entre finales de 2023 y comienzos de 2024.

Begoña Gómez anunció a las más de 100 pymes presentes en los talleres que el software se presentaría públicamente "en febrero", algo que nunca llegó a suceder. La esposa del presidente del Gobierno impartió una clase magistral en cada uno de los actos, como previa a la presentación de la herramienta a las empresas.

Por su parte, fuentes de Moncloa trasladaron a EL ESPAÑOL la semana pasada que "la plataforma nunca estuvo activa y que en ningún momento hubo ánimo de lucro". Este periódico ha podido comprobar que el software, al menos, sí que está activo en la actualidad para todas las pymes que asistieron a los actos de Begoña Gómez o que fueron invitadas a la plataforma por la mujer de Pedro Sánchez.

Hace escasas semanas, Hazte Oír presentó una primera querella contra Begoña Gómez por los delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. La asociación está personada en la causa judicial ya abierta en la que el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga la relación de la primera dama con el empresario Carlos Barrabés, que formó parte del claustro de profesores del mencionado máster y que presentó a un concurso público dos cartas de recomendación firmadas por Gómez. Finalmente, obtuvo dicha adjudicación.