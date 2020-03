Justicia desbloquea la concesión de indultos pero niega que lo haya hecho para los presos del 'procés'

El Ministerio de Justicia ha desbloqueado la concesión de indultos durante el estado de alarma que rige desde el pasado día 14, de acuerdo con una resolución del subsecretario, Juan Miguel Bueno, que publica este sábado el Boletín Oficial del Estado.

El real decreto que declaró el estado de alarma impuso la suspensión de todos los plazos administrativos, aunque tres días después la norma fue modificada con el fin de habilitar a la Administración para acordar "motivadamente" la continuación de aquellos procedimientos administrativos "que sean indispensables para la protección del interés general".

Éste es el anclaje jurídico de la resolución del subsecretario de Justicia, en la que se acuerda "reanudar por razones de interés general todos los procedimientos para solicitar y conceder la gracia del indulto que estuvieran en tramitación con fecha 14 de marzo de 2020 o que se hayan iniciado o vayan a iniciarse con posterioridad a dicha fecha".

Durante el estado de alarma decretado por el crisis del Covid-19 el Gobierno podrá, por tanto, conceder cualquier indulto, no sólo los que ya estén tramitándose sino los que se puedan instar.

La resolución ofrece una confusa justificación, según la cual "considerando que el interés general que concurre en estos supuestos es el mismo que constituye el fundamento de su excepcionalidad, la consecución de la justicia material, se considera imprescindible la tramitación de estos procedimientos para dar una respuesta adecuada a los ciudadanos que los insten, evitando los perjuicios que pudieran irrogarse por la suspensión que determina el estado de alarma".

La decisión del Ministerio de Justicia ha corrido como la pólvora en los chats judiciales, en los que se plantea la hipótesis de que el Gobierno aproveche un momento como el actual, en el que el foco de la preocupación social está en la pandemia del Covid-19, para indultar a los condenados como dirigentes del proceso independentista catalán, nueve de los cuales (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) se encuentran en prisión.

Fuentes del Ministerio de Justicia desmienten que la reanudación de los procedimientos de indulto se haya hecho pensando en los presos del 'procés'. "No toca", afirman de manera categórica.

Las mismas fuentes explican que "cada martes van al Consejo de Ministros en torno a 80 indultos desfavorables. Su tramitación administrativa no requiere ninguna fase presencial y no genera ningún riesgo desde el punto de vista de la salud. Por el contrario, su tramitación permite seguir prestando por parte del Ministerio un servicio del mismo tenor que los que no quedan afectados por el real decreto de estado de alarma. De este modo, se responde con normalidad a quienes han ejercitado un derecho legítimo como es el de instar el derecho de gracia".

Los condenados por el proceso soberanista catalán no han pedido el indulto y, de hecho, Junqueras ha realizado numerosas manifestaciones de rechazo. "El indulto se lo pueden meter por donde les quepa", declaró en una entrevista a Naciò Digital.

Además, de acuerdo con las fuentes consultadas del Ministerio de Justicia, el tiempo que requiere la tramitación de esos expedientes no es inferior a los 8 o 9 meses de media, por lo que en ningún caso se llegaría a tiempo de aplicar la medida de gracia a esos internos durante el estado de alarma.