El Supremo también excarcelará a los presos el día 20 para entregar sus credenciales en las Cortes

Los cinco presos del 'procés' que han sido elegidos parlamentarios nacionales en la elecciones del 28-A no sólo serán excarcelados el día 21 para que tomen posesión del escaño sino también el día anterior para que cumplimenten personalmente los trámites previos requeridos por los Reglamentos de las Cámaras.

Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull fueron elegidos diputados mientras que Raül Romeva resultó elegido senador.

El pasado martes, la Sala Penal del Supremo, que les juzga por presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos por los hechos que desembocaron en la declaración unilateral de independencia de Cataluña, autorizó la excarcelación de los cinco electos para la sesión constitutiva de las Cámaras.

El alto tribunal dejó claro que la sobrevenida condición parlamentaria de los acusados no puede afectar al juicio. La excarcelación se reducirá a "la práctica de los actos indispensables para la adquisición de la condición" de diputados y senador, explicaba la Sala. Es una autorización "de carácter excepcional e inspirada en la necesidad de no menoscabar la titularidad del derecho de participación, [pero] se subordina, en todo caso, a que no interfiera en el desarrollo del proceso penal", advertía.

Lograda esta autorización, ayer jueves las defensas de los presos pidieron que también sean excarcelados el día 20 para presentar en las secretarías generales de las Cámaras las credenciales expedidas por la Junta Electoral y cumplimentar la declaración de actividades, entre otros trámites puramente administrativos.

Estos trámites se deben realizar de forma presencial en el Senado, no así en el Congreso, donde se puede delegar en otra persona a la que los electos apoderen. No obstante, el Supremo no va a hacer distinciones y permitirá la excarcelación de los cinco acusados antes del lunes a las 18 horas, que es cuando finaliza el plazo dado por las Cámaras, para que lleven a cabo esas tareas administrativas. Serán, lo mismo que la autorización concedida para el día siguiente, debidamente custodiados y cuando terminen se les devolverá sin dilación al centro penitenciario.

El tribunal no autoriza, por tanto, la extensión de la excarcelación para dar ruedas de prensa o celebrar reuniones en las Cámaras, como pretenden Romeva y Junqueras. Están en situación de prisión y su lugar es el centro penitenciario cuando no están en el Supremo para el juicio. Pero, además, esos no son "actos indispensables para adquirir la condición de parlamentarios", que es el supuesto para el que se ha accedido a la excarcelación excepcional de los acusados.