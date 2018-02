Artur Mas, en libertad sin fianza: "No me he tenido que retractar de nada"

El juez del Supremo que investiga la relevancia penal del proceso independentista catalán ha dejado en libertad sin fianza y sin ninguna otra medida cautelar a Artur Mas, antecesor de Carles Puigdemont en el Gobierno de la Generalitat, que ha declarado durante cerca de tres horas.

Artur Mas llega al Tribunal Supremo para declarar

El magistrado Pablo Llarena no ha acogido el criterio de la Fiscalía, que había pedido la imposición de una fianza, sin cuantificar, a Mas. El partido Vox pidió que esa medida cautelar fuera de 60.000 euros.

Llarena no sólo ha descartado la fianza sino que tampoco ha considerado necesario someter a Mas a comparecencias periódicas. La única orden que ha dado al encausado es que "esté localizable" por si fuera llamado de nuevo.

Mas dice que advirtió a Puigdemont de que hacer el referéndum implicaría un delito

El expresidente de Cataluña Artur Mas ha asegurado este martes ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que advirtió a Carles Puigdemont de que celebrar un referéndum independentista no pactado con el Estado supondría incurrir en un delito de desobediencia.

Mas, que ha salido del alto tribunal sin medidas cautelares tras declarar como investigado por presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación de fondos públicos, ha señalado que expuso a Puigdemont su propia experiencia (el expresident fue condenado a inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional con la celebración de la votación independentista del 9N) para hacerle ver que ir a un referéndum unilateral era una vía inadecuada para lograr la independencia porque la legalidad del Estado "nos pasaría por encima".

Mas, que presidió el Gobierno catalán entre diciembre de 2010 y enero de 2016, reveló que durante su mandato se constituyó una comisión con un representante suyo (Joan Ripoll), otro de Mariano Rajoy y un tercero de Alfredo Pérez Rubalcaba para ver la manera de "solucionar el conflicto". Aunque se le preguntó, no quiso revelar los nombres de los comisionados de los dirigentes del PP y del PSOE.

Mas: el referéndum fue real, la DUI "simbólica"

A su salida del Tribunal Supremo, Artur Mas ha declarado que "he intentado explicar al juez instructor la verdad de las cosas, que efectivamente hubo un referéndum el 1 de octubre, que fue real. La declaración de independencia tuvo más un carácter parlamentario y un valor puramente simbólico".

"No me he tenido que retractar de nada", aseguró. "Defiendo la idea de la soberanía de Cataluña, del derecho a decidir del pueblo catalán e incluso de la independencia de Cataluña entendida como un futuro Estado catalán en Europa".

El expresidente catalán dijo que estaba satisfecho por quedar en libertad pero "muy triste" por la situación de prisión de cuatro encausados y "triste también porque hay personas que están fuera del país y que no pueden volver a riesgo de entrar en la prisión".

Aseguró que no había un comité estratégico para dirigir el pròces. "Se nos convocaba a una serie de reuniones, de carácter muchas veces informal y con composición variable de personas, en los que se hablaba de política". "Pero si los políticos no podemos hablar de política, ¿de qué vamos a hablar?", añadió. Eran reuniones "para definir estrategias e implementar los resultados de las elecciones, que era el mandato" ciudadano.

Por su parte, la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras, ha declarado durante una hora y media y ninguna parte acusadora ha pedido la celebración de vista para la adopción de medidas cautelares, por lo que ha salido en libertad.

Para Marta Pascal, coordinadora general del PdCat, no se habían solicitado medidas cautelares.