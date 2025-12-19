[Sánchez no ve desleal que Yolanda Díaz le haya pedido una remodelación del Ejecutivo ante los casos de acoso en el PSOE]
Sánchez desvela que ya se ha reunido con Yolanda Díaz y no ve desleal que le haya pedido una remodelación del Ejecutivo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no considera una deslealtad que su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la que ha desvelado que ha mantenido una reunión, le haya pedido una remodelación del Ejecutivo ante los casos de acoso sexual y de corrupción en el PSOE.
Sánchez, en la rueda de prensa que ha ofrecido esta madrugada en Bruselas al término de la última reunión del año del Consejo Europeo, y al ser preguntado sobre si esa petición de remodelación del Ejecutivo que él ha rechazado lo considera una deslealtad, ha respondido que no lo ve de esa forma.
Al plantearle si tiene previsto reunirse con Díaz para comentar este asunto, es cuando ha informado de que ya se ha reunido con ella, según recoge Efe.
La fiscal del 'caso Leire' apoya citar de testigo a Gaspar Zarrías, el exdiputado del PSOE que fichó a la 'fontanera' en su lobby
La Fiscalía apoya citar como testigo al exdiputado del PSOE y exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías en el llamado caso Leire.
En esta causa judicial, de la que se encarga el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, está siendo investigada Leire Díez, la conocida como fontanera del Partido Socialista.
Esta mujer se reunió con, al menos, un fiscal, un ex alto cargo del Gobierno y varios empresarios investigados por la Audiencia Nacional para solicitarles información comprometedora contra la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Ambos organismos participan en las causas judiciales que, actualmente, atenazan al Gobierno de Pedro Sánchez.
Sánchez y Junqueras cerrarán el cupo en Moncloa: financiación singular y calendario para la cesión de impuestos a Cataluña
Será la primera reunión oficial entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras.
Se celebrará en Moncloa durante el mes de enero de 2026. Y servirá para culminar el acuerdo de "fondo y forma" sobre el cupo fiscal para Cataluña.
Se trata de una reunión que anunció el presidente del Gobierno, el pasado lunes, escondida dentro de su rueda de prensa para hacer balance del año.
Y, sobre todo, de una cita que el líder republicano exigió tras conocer la detención del expresidente de la Sepi, de la fontanera del PSOE, de Antxon Alonso (socio de Santos Cerdán) y de Julio Martínez, presidente de Plus Ultra.
Sánchez defiende la "pulcritud" del rescate de Plus Ultra y detalla que no ha tenido ocasión de hablar con Zapatero
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la "pulcritud" de todos los rescates de aerolíneas durante la crisis del coronavirus, entre ellas las de la compañía Plus Ultra, después de las recientes detenciones de directivos de la empresa por un presunto caso de corrupción.
Preguntado sobre varias informaciones publicadas en medios que vinculan al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero con el rescate durante la pandemia de la aerolínea Plus Ultra, Sánchez ha recordado que el dinero que se prestó a estas empresas se otorgó "conforme a todos los parámetros y exigencias" requeridos por el Tribunal de Cuentas.
"Es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del Gobierno de España en esta cuestión", ha defendido Sánchez durante una rueda de prensa celebrada de madrugada tras la reunión de líderes de la Unión Europea mantenida el jueves en Bruselas.
Con todo, el jefe del Ejecutivo ha detallado que no ha tenido ocasión de hablar con el expresidente de Zapatero, y ha recordado que lo que se ofreció a las aerolíneas "no fueron rescates, fueron préstamos" del Gobierno.
El PSOE y Sumar se reúnen para abordar los casos de corrupción y de acoso y reconducir la coalición de Gobierno
El PSOE y Sumar se reúnen este viernes para abordar los presuntos casos de corrupción y las denuncias internas por acoso sexual contra varios exdirigentes socialistas, en un encuentro exigido por los de Yolanda Díaz, que esperan una respuesta contundente de su socio de Gobierno para relanzar la relación.
La reunión tendrá lugar después de que Sumar haya exigido una remodelación urgente del Gobierno y cambios profundos para responder a los casos de supuesta corrupción en el entorno del PSOE y las denuncias internas por acoso sexual en el partido y haya denunciado el "inmovilismo" de los socialistas frente a esos escándalos.
En el encuentro, del que no han trascendido detalles como el lugar y la hora, participarán la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y miembros de su equipo, mientras que se desconoce quiénes serán los representantes de Sumar.
Para Sumar la reunión debe ser un punto de inflexión tras la que el PSOE actúe y de muestras de que el Ejecutivo seguirá ampliando las políticas sociales acordadas por ambos partidos en su acuerdo de coalición.
El PSOE, por su lado, insiste en que actuó desde el primer momento tanto contra los presuntos corruptos como ante las denuncias por acoso y afronta la reunión con voluntad de entendimiento para seguir gobernando y agotar la legislatura.