El PP de Ayuso aprueba más enmiendas al PSOE que a Vox en las cuentas regionales

La Asamblea de Madrid aprobará este viernes los Presupuestos del Ejecutivo regional para 2026, que ascienden a más de 30.000 millones de euros. Son los terceros que saca adelante Isabel Díaz Ayuso.

Se prevé que el Partido Popular acepte 10 enmiendas del PSOE, siete de Vox, cinco de Más Madrid y tres de su propio grupo.

El guiño de Ayuso —cuyas cuentas estaban aprobadas de base al contar con mayoría absoluta en la Cámara regional— se ha interpretado desde Vox como un ejemplo de la supuesta "pinza" entre socialistas y populares.

Desde el PSOE, en cambio, lo presentan como una prueba de la sintonía entre Vox y el PP. Pero, ¿cómo es posible que ambas lecturas convivan?

Fácil. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el PP aprueba más enmiendas parciales a los grupos de la izquierda —PSOE (10) y Más Madrid (5)—, pero ninguna de ellas cuenta finalmente con partida presupuestaria. En cambio, de las siete enmiendas aceptadas a Vox, varias sí llevan gasto comprometido con cargo a las cuentas públicas. Concretamente, 1'16 millones de euros.

El PSOE es el grupo al que el PP va a aprobar un mayor número de enmiendas parciales, hasta un total de diez. Sin embargo, en varios casos se trata de transaccionales en las que se mantiene el contenido programático, pero se elimina la dotación económica inicialmente planteada por los socialistas.

Dentro de las enmiendas del PSOE, en el ámbito cultural, los populares van a aceptar dos relativas a bonos culturales para personas sordas, así como la gratuidad de entrada para sus asistentes personales.

Ambas iniciativas, inicialmente dotadas con un millón de euros cada una, van a ser aprobadas sin consignación presupuestaria específica.

También en Cultura se va a dar luz verde a la creación del Museo Regional de Arte Urbano, además de aumentar las subvenciones para fondos bibliográficos y la mejora de los indicadores de actividades en museos. Todas ellas sin presupuesto, aunque el PSOE había planteado más de 100.000 euros para alguna de las enmiendas.

En materia de digitalización, se prevé aprobar una enmienda para impulsar la formación en centros de salud sobre el uso de aplicaciones sanitarias. En Medio Ambiente, el PP va a aceptar poner en marcha el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional del Sureste y una actuación de mejora del Arco Verde en el municipio de Pinto.

En Sanidad, los socialistas van a conseguir sacar adelante tres iniciativas: un plan estratégico que incluya un área de Salud Laboral, el refuerzo del servicio de Prevención de Riesgos Laborales en Atención Primaria y el fortalecimiento de estrategias orientadas a la protección de la salud de la población, con especial atención a los factores ambientales y a los riesgos asociados al cambio climático.

Más Madrid: sin dinero

El grupo de Más Madrid va a lograr que el PP incorpore cinco de sus enmiendas, centradas fundamentalmente en Medio Ambiente, políticas sociales y empleo, aunque, de nuevo, sin un impacto económico relevante en las cuentas finales.

En Cultura, se aprobará una acción formativa dirigida a federaciones, entrenadores y deportistas para prevenir el acoso en el deporte, aunque la dotación prevista —38.936 euros— se elimina en la transaccional.

En el área medioambiental, los populares aceptarán una campaña de sensibilización ciudadana sobre las especies exóticas en la región y un proyecto para conectar el monte de Boadilla mediante corredores ecológicos con el Parque Regional.

En el ámbito social, se incorporará como eje prioritario de la Dirección General correspondiente la promoción del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada. Además, en políticas de Empleo, se reforzará el indicador de usuarios atendidos por la oficina móvil de fomento del empleo.

Vox: con financiación

El contraste llega con Vox. Aunque el PP acepta menos enmiendas del grupo de extrema derecha que del PSOE, varias de ellas sí incluyen financiación concreta.

En Educación, se van a aprobar tres estudios: uno para analizar la viabilidad de un centro de Formación Profesional en Moraleja de Enmedio, dotado con 30.000 euros; otro para auditar los resultados educativos en función de la ratio de alumnos por clase, con 150.000 euros; y un tercero para estudiar la instalación de un centro de FP en Rivas, con una partida de 80.000 euros.

En Medio Ambiente, el PP aceptará la creación de un Plan Regional para el aprovechamiento y valoración de la biomasa forestal, con 400.000 euros, así como un plan de activación de cooperativas mixtas de generación y consumo de energía. Esta última enmienda, inicialmente dotada con cinco millones de euros, ha sido rebajada en la transaccional hasta los 500.000 euros.

En Políticas de Empleo, se incorporará un estudio sobre las necesidades formativas de madres desempleadas para facilitar su incorporación al mercado laboral. Además, Vox va a lograr aprobar una enmienda de adición, sin presupuesto, para que la Comunidad de Madrid se persone en asuntos relacionados con la seguridad de los madrileños, dentro del servicio de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.

El propio Grupo Popular incorpora tres enmiendas a sus presupuestos: dos de carácter técnico al articulado y una subvención para la protección de las personas afectadas por ELA, dotada con 150.000 euros.