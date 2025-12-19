El PP afirma que Zapatero es "la reina madre de la corrupción sanchista" y Óscar López replica que es "una persona ejemplar"

Miguel Tellado, Alfonso Rueda y la secretaria general en Galicia, Paula Prado, este viernes en Santiago de Compostela. EFE

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha señalado este viernes en Santiago de Compostela que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es "la reina madre de toda la corrupción moral y económica del sanchismo".

Durante su intervención ante la junta directiva del PP de Galicia, Tellado ha considerado que Zapatero tendrá que explicar "qué hacía reunido en un monte recóndito, sin cobertura, con un empresario oscuro que tres días después era detenido por el escándalo de Plus Ultra".

El PP anunció el jueves que citará a Zapatero ante la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, para que explique su relación con la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada por el Consejo de Ministros con 53 millones de euros durante la pandemia.

La Udef detuvo la semana pasada a Roberto Roselli (CEO de Plus Ultra), Julio Martínez Sola (presidente de la aerolínea), y Julio Martínez Martínez, propietario de la consultora Análisis Relevante. Quedaron en libertad con medidas cautelares, tras declarar ante la juez Esperanza Collazos.

La magistrada investiga si los responsables de Plus Ultra se dedicaron a blanquear fondos procedentes del tráfico de oro y petróleo venezolano.

Miguel Tellado se ha preguntado este viernes “qué papel juega" el expresidente Zapatero en el "presunto blanqueo de capitales de esa trama vinculada al chavismo y cuánto ha pagado el empresario detenido a la empresa tapadera de sus hijas”.

"No es de extrañar que un tipo tan siniestro sea el referente de cabecera de Pedro Sánchez. Así está acabando el inquilino de la Moncloa", ha apostillado Tellado, quien ha estado acompañado en la reunión del PP gallego por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

El empresario Víctor de Aldama sostuvo el jueves en el programa Horizonte de Cuatro que estuvo presente, "en el despacho de al lado", junto a Koldo García, cuando Zapatero visitó a José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes para presionarle con el fin de que el Gobierno aprobara el rescate a Plus Ultra.

Según Aldama, Koldo le aseguró luego que Zapatero iba a cobrar una comisión de 10 millones de euros en Panamá por ese rescate.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha replicado a estas acusaciones afirmando que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es "una persona íntegra", que sufre los ataques de la "máquina del fango" financiada por gobiernos del PP.

Tras participar en la presentación de un Hub Audiovisual en Madrid, Óscar López ha dicho que "Zapatero es una persona no solamente íntegra, sino ejemplar. Ahora le ha señalado toda esa caverna, toda esa máquina del fango, esos falsos medios de comunicación y digitales financiados con dinero público de gobiernos del PP".

El ministro de Transformación Digital ha considerado "intolerables" los ataques que recibe Zapatero, a quien ha definido como "una persona de principios, de valores, que ha demostrado muchas cosas en este país", informa Efe.

"¿Vamos a ver algún día quién financia todo eso? Pues así funciona la máquina de fango, pero se han equivocado señalando a Zapatero", ha indicado Óscar López. Y ha rematado: "No le llegan ni a la suela de los zapatos".

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este viernes que al presidente Pedro Sánchez le rodean "doce tramas de corrupción". A su juicio, el Gobierno "está operando como una mafia organizada".

Entre esas tramas, ha citado el caso Koldo, el caso hidrocarburos, la investigación sobre los pagos en metálico del PSOE que dirige el juez Ismael Moreno, el caso de la fontanera Leire Díez, el caso Plus Ultra o el caso Begoña sobre la esposa del presidente del Gobierno.

Bendodo ha considerado una "vergüenza" que el Gobierno de Sánchez se dedique a dar "lecciones de feminismo todos los días", mientras se le acumulan las denuncias de acoso sexual, como la que ha salpicado al exasesor de Moncloa Paco Salazar.