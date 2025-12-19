Feijóo usa el desalojo de Badalona para reactivar su ley antiokupación, congelada por Armengol hace más de un año

El Ayuntamiento de Badalona prevé demoler el inmueble desalojado y construir una comisaría conjunta de Mossos y Guardia Urbana en su lugar.

El desalojo de Badalona afectó a unas 400 personas y concluyó con 19 detenidos y 181 identificados.

La ley propone desalojos exprés en 48 horas y endurecer las penas por okupación ilegal, pero está bloqueada en el Congreso desde hace más de un año.

Feijóo aprovecha el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona para reactivar la propuesta de ley antiokupación del PP.

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el mayor desalojo ejecutado hasta ahora en Cataluña para poner sobre la mesa su ley antiokupación.

La ley del PP propone desalojos exprés y endurece las penas vinculadas a la okupación ilegal.

"Cuando lleguemos al Gobierno los desalojos se producirán en 48 horas y sin esperas de dos años", escribió en X el líder del PP.

Feijóo hacía alusión al desalojo de Badalona, que llega tras un proceso judicial que se ha prolongado durante casi tres años.

La orden se ejecutó este miércoles con el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona, uno de los mayores asentamientos irregulares de España.

En el edificio llegaron a vivir alrededor de 400 personas. El operativo se saldó con 19 detenidos —la mayoría por la Ley de Extranjería— y 181 personas identificadas

El Ayuntamiento de Badalona, en manos de Xavier García Albiol, prevé ahora demoler el inmueble y construir una comisaría conjunta de Mossos y Guardia Urbana.

En su mensaje en redes, Feijóo aseguró que, si llega a La Moncloa, su ley se aplicará "desde el primer momento".

La norma se aprobó en el Senado en febrero de 2024. Ahí el PP tiene mayoría absoluta.

Al llegar al Congreso, la Mesa —donde la izquierda tiene mayoría— decidió ampliar el plazo de enmiendas. Desde entonces ha prorrogado ya más de 50 veces la iniciativa.

Se trata de una técnica parlamentaria habitual para impedir que una ley avance y llegue a votarse. Es el llamado cajón del Congreso o, como lo denomina el PP, el "cajón de Armengol".

Actualmente existen más de 70 iniciativas en esta situación, con el plazo de enmiendas prorrogado de forma reiterada.

Con este bloqueo, el Gobierno no está dejando que se legisle, principalmente porque no quiere regalar una victoria parlamentaria al PP y porque no quiere fomentar una mayoría alternativa a la de la investidura de Sánchez.

De hecho, la ley antiokupación de Feijóo contaría en el Congreso con el respaldo del PP, Vox, Junts, PNV, UPN y Coalición Canaria.

El PP recuerda además que el Senado aprobó recientemente otra iniciativa para que cortar la luz, el agua o el gas a los okupas deje de ser delito. Fue aprobada con los votos de PP, Vox y PNV. Junts se abstuvo y el PSOE votó en contra.

Se trata de una reforma del Código Penal que deberá ahora pasar por el Congreso. El PP da por hecho que correrá la misma suerte que su ley antiokupación y que también quedará bloqueada.

En paralelo, el Congreso tramita una tercera vía legislativa contra la okupación: la presentada por Junts para permitir desalojos en 48 horas.

Lo curioso es que el PSOE votó a favor de tramitar la ley pese a que el contenido es similar a la norma del PP. Lo hizo por la necesidad de mantener el apoyo de uno de sus socios.

Aquello fue en marzo, cuando la relación entre los socialistas y el partido de Carles Puigdemont aún no estaba rota.

También el PSOE ha defendido en el pasado medidas similares a las que ahora mantiene bloqueadas. En septiembre de 2022, el grupo socialista presentó una enmienda a la Ley de Vivienda para facilitar desalojos en un plazo de 48 horas.

El PSOE lo hizo pensando que podría beneficiar al PSC en Cataluña. Pero la medida enfadó a sus socios de coalición, entonces Unidas Podemos.

El asunto volvió a estar encima de la mesa hace unos meses, en noviembre. El PNV incluyó una enmienda en una ley para agilizar los desalojos en casos de okupación por allanamiento de morada y usurpación.

El PNV logró introducir la enmienda gracias al apoyo del PP y Junts. Fue votada también por ERC y Bildu, aunque luego alegaron que se habían equivocado.

El PSOE, por su parte, fingió estar en contra de la medida para no molestar a Sumar y sabiendo que se iba a aprobar sin necesidad de su apoyo.