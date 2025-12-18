El PP llamará a Zapatero a la 'comisión Koldo', tras habilitar el mes de enero, para explicar su relación con el 'caso Plus Ultra'

El PP exige explicaciones sobre los procedimientos que permitieron el acceso de Zapatero a esa zona y sobre posibles registros de otros encuentros similares.

Zapatero fue visto reunido con Martínez tres días antes de su detención, en una zona restringida gestionada por Patrimonio Nacional.

La cita se produce tras el arresto de Julio Martínez, presidente de Plus Ultra, y otras personas vinculadas a supuestas mordidas y corrupción.

El PP llamará a José Luis Rodríguez Zapatero a la comisión Koldo del Senado para que explique su relación con el caso Plus Ultra.

José Luis Rodríguez Zapatero será llamado a la llamada comisión Koldo del Senado, y muy pronto. Después de habilitar el mes de enero para mantener las sesiones de investigación, la mayoría absoluta del PP pretende ejercer el control parlamentario a los casos de presunta corrupción alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez.

Y después de haber repetido con Santos Cerdán este miércoles, el siguiente gran protagonista será el expresidente del Gobierno, implicado en el llamado caso Plus Ultra tras las detenciones, la semana pasada, de Vicente Martínez, Leire Díez, Antxon Alonso y Julio Martínez.

Martínez, el presidente de la aerolínea española fuertemente vinculada al régimen tiránico de Nicolás Maduro en Venezuela, fue descubierto reuniéndose con Zapatero apenas 72 horas antes de su arresto.

Por otro lado, fuentes de la investigación confirman a este diario que en esos tres días detectaron que había destruido archivos digitales en sus dispositivos, lo que habría precipitado la operación.

"Todo va encajando"

"Tiene que explicar qué hacía allí, en una zona sin cobertura, y de qué hablaron un expresidente del Gobierno y un empresario detenido a las pocas horas", advierte un miembro de la dirección popular.

"Poco a poco, todo va cuadrando", añade esta fuente, muy cercana a Alberto Núñez Feijóo. "Al PSOE, sus cuentas no le cuadran, pero las piezas sí que van encajando, una detrás de otra. El sanchismo no está por encima de la ley".

El expresidente español mantiene a su vez una relación muy estrecha con líderes chavistas como el propio Maduro y su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Además, en el caso de las detenciones vinculadas con las presuntas mordidas relacionadas con la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), el nombre de Zapatero ha aparecido participando en reuniones que facilitaron alguno de los rescates.

Preguntas sin respuesta

Este lunes, el PP ya presentó una batería de preguntas al Gobierno sobre el papel de Zapatero en los manejos de la Sepi, "bajo el mando de Vicente Martínez, protegido de María Jesús Montero".

Las cuestiones siguen sin respuesta y, dado que el Gobierno ha maniobrado para que tampoco Pedro Sánchez comparezca en un pleno extraordinario en el Congreso, los populares han decidido redoblar su ofensiva donde aún pueden. No en vano, en el Senado tienen mayoría absoluta.

El objetivo es obligar a Zapatero a que explique en detalle su encuentro con Julio Martínez, "un hecho objetivo documentado" en material audiovisual. Para el PP es "escandalosa" esa reunión entre el expresidente y el investigado "en una zona de acceso restringido gestionada por Patrimonio Nacional".

La cita, celebrada el 8 de diciembre, les genera múltiples interrogantes sobre "el funcionamiento de las instituciones públicas" bajo el Gobierno del PSOE.

El PP exige al Gobierno explicaciones sobre "el procedimiento administrativo" que permitió a Zapatero acceder a esa zona restringida "para una reunión de carácter privado".

Los populares cuestionan "quién autorizó específicamente el acceso" y con "qué fundamento legal" se permitió la utilización de un espacio público restringido para un encuentro clandestino entre un expresidente del Gobierno y un empresario "con conexiones oscuras".

El PP demanda, asimismo, que el Gobierno clarifique si dispone de "registros, autorizaciones, anotaciones de seguridad o partes de servicio" que documenten la presencia de Zapatero y Martínez en ese paraje del Monte del Pardo. Y demandan saber "si existe constancia de otras fechas de encuentros similares".