El socio de Cerdán tiene una empresa de renovables en un bufete que opera en Suiza y sirve de sede a Forestalia y Sumelzo

Antxon Alonso y Santos Cerdán mediaron ante administraciones para favorecer proyectos de energías renovables impulsados por Forestalia y Sumelzo, incluyendo la línea MAT.

El bufete GVJ & Associates acoge diversas sociedades vinculadas a Forestalia y Sumelzo, y ha sido escenario de traspasos societarios y pagos entre empresas relacionadas.

La empresa Next Generation Caliope Innova, SL estuvo inscrita en el bufete GVJ & Associates, especializado en energías renovables y con operaciones también en Suiza.

Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, gestionó una empresa de renovables domiciliada en la misma dirección que varias sociedades de Forestalia y la familia Sumelzo.

Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, tiene una empresa de renovables que estuvo domiciliada en la misma dirección que varias sociedades de Forestalia y la familia Sumelzo.

Se trata de la sociedad Next Generation Caliope Innova, SL. Esta empresa fue fundada el 8 de abril de 2022 y traspasada en septiembre de ese año a Antxon Alonso.

Esta sociedad tiene un activo de 2.180.918 euros y no ha tenido facturación en los últimos años. El socio de Cerdán inscribió la sede de la empresa en la calle Serrano, 76 de Madrid.

En ese domicilio se encuentra el bufete de abogados GVJ & Associates, que opera también en Suiza. Este despacho está especializado en energías renovables.

GVJ & Associates ofrece todo tipo de servicios empresariales y jurídicos en su despacho del barrio de Salamanca en la capital de España.

Este periódico ha comprobado que extiende sus gestiones también a Suiza, tal y como el propio bufete publicita en la placa de la fachada del edificio.

Sin embargo, este despacho omite en su web cualquier relación con el país helvético.

Entre los servicios que ofrece en el área de energías renovables están "la financiación de adquisiciones", "las reestructuraciones de grupos de empresas" y "la compraventa de acciones y activos".

En la dirección de GVJ & Associates, tal y como ha contado EL ESPAÑOL, tienen la sede varias empresas de energía renovable vinculadas a la familia Sumelzo y Forestalia.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con la secretaria de Estado Susana Sumelzo, la cual se ha desvinculado completamente de los negocios llevados a cabo por su hermano (Juan José) y su primo (Fernando).

"Nunca he tenido relación económica ni intervención alguna en las actividades empresariales de mi familia", ha afirmado.

Antxon Alonso fue nombrado administrador único en septiembre de 2022, coincidiendo con los meses en los que la trama de Cerdán maniobró en favor de Forestalia y Sumelzo con el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

También con las reuniones logradas por el socio de Cerdán para las otras dos empresas con el Gobierno de Navarra y que fructificaron en una reunión a finales de 2023.

El 6 de noviembre de 2023, Antxon Alonso se reunió en el Palacio de Navarra con el vicepresidente Félix Taberna, el presidente de Forestalia, Fernando Samper, y los directivos de esta empresa de renovables Carlos Ontañón, Luis Marruedo y Julio Tejedor.

A esta cita también asistió el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi.

Cambios tras el caso Cerdán

Antxon Alonso tuvo la sociedad Next Generation Caliope Innova bajo su gestión hasta el pasado mes de noviembre, cuando la traspasó a Javier Alonso Jiménez.

Esta persona está vinculada a fondos de inversión y a sociedades de energías renovables también ligadas tanto al bufete de abogados como a Forestalia y Sumelzo.

Unas semanas antes, en agosto de 2025, Antxon Alonso había domiciliado la sociedad en la calle Alcántara 11, en Madrid.

Estos cambios societarios se realizaron tras el registro de Servinabar, la imputación de Antxon Alonso y el ingreso en prisión de Santos Cerdán.

GVJ & Associates es también la sede de Mediaciones Martínez, empresa aragonesa que pagó 148.000 euros a la constructora de Cerdán y Alonso en 2022 y 2023.

Carmelo Aznárez, propietario de la sociedad, la domicilió en la calle Serrano, 76 de Madrid tras realizar los pagos a Servinabar y cambió su denominación a Promociones Inmobiliarias Ku-ma.

La antigua Mediaciones Martínez también está estrechamente vinculada a sociedades de Forestalia y Sumelzo.

Aznárez es dueño también de Mascún Obra Civil. Esta constructora está asociada a Sumelzo SA y su dirección en Huesca es sede ahora también de Infraestructuras Montearagón.

Esta empresa es propiedad del hermano (Juan José) y del primo (Fernando) de Sumelzo y tuvo su sede en el mismo domicilio que Servinabar en Pamplona.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) también ha hallado un pago de Sumelzo SA de 12.100 euros a la constructora de Cerdán y Alonso.

La vinculación entre Forestalia, la familia Sumelzo y GVJ & Associates se remonta al año 2017.

En aquella época inician una intensa actividad de traspaso de sociedades vinculadas al sector de las energías renovables.

En multitud de ocasiones se trataba de sociedades 'fantasma' que permanecían inactivas a la espera de utilizarlas para presentarse a un concurso para licencias.

Suiza y personas extranjeras

Esta red cuenta con innumerables sociedades mercantiles vinculadas al sector de las renovables que pasan de unas manos a otras y que, en multitud de ocasiones, tienen su sede en el despacho de abogados de la calle Serrano de Madrid que opera también en Suiza.

Siguiendo la maraña de sociedades aparecen también varios administradores únicos de nacionalidad extranjera ligados a otras empresas de energía renovables y a los fondos de inversión.

Santos Cerdán y Antxon Alonso mediaron con el Miteco y los Gobiernos de Navarra, Aragón y el País Vasco para poner en marcha una línea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Zaragoza y Gatika (Vizcaya). Esto hacía que la MAT pasara por Navarra, desde Carcastillo a Alsasua.

La construcción era un gran objetivo estratégico para Forestalia y Sumelzo.

El contacto de la trama de Cerdán en el Miteco fueron miembros del equipo de la vicepresidenta Ribera. Entre ellos está su jefe de gabinete, Borja Sastre, según revelan a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras de las negociaciones.

Sastre fue ascendido por Ribera en noviembre de 2023, el mismo mes que Antxon Alonso organizó una reunión con el Gobierno de María Chivite a petición de Forestalia