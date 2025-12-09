El PP dice que la sentencia a García Ortiz confirma que es el primer fiscal "delincuente"

El PP pide la dimisión del Gobierno de Pedro Sánchez tras la sentencia, mientras el PSOE evita pronunciarse hasta leer el fallo.

El Supremo considera probado que García Ortiz o alguien de su entorno filtró un correo confidencial del abogado de González Amador a la Fiscalía.

Varias figuras del PP, como Ester Muñoz y Cuca Gamarra, han insistido en que la sentencia demuestra la comisión de un delito por parte del fiscal general.

El PP afirma que la condena a Álvaro García Ortiz lo convierte en el primer fiscal general "delincuente".

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, se ha pronunciado sobre la sentencia a Álvaro García Ortiz.

“Es el primer Fiscal General condenado. Podemos llamar primer fiscal general delincuente”, ha afirmado en el Congreso. “Queda acreditado que ha cometido un delito”, ha añadido.

La diputada popular ha admitido que todavía no había tenido tiempo de leer el fallo, pero confía en que el Tribunal Supremo ha “hecho una profunda sentencia con los fundamentos del derecho”.

La palabra delincuente no ha sido casualidad y es la que han replicado varios cargos del PP. “Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente. Con sentencia firme”, ha escrito en X la diputada Cuca Gamarra.

La actual vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha lamentado que el “fiscal general redacte notas de prensa, incluyendo datos protegidos y secretos de particulares” porque “es ilegal”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado en X que el Gobierno de Pedro debería dimitir tras conocerse la sentencia "histórica" a Álvaro García Ortiz “por haber defendido a quien 'quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación”.



La noticia ha pillado al portavoz del PSOE, Patxi López, dando unas declaraciones a los medios, pero ha eludido pronunciarse porque no se había leído todavía la sentencia.

La sala segunda del Supremo considera probado que fue el entonces fiscal general, o una persona de su entorno y con su conocimiento, quien filtró el correo de 2 de febrero de 2024 que el abogado de González Amador dirigió a la Fiscalía.