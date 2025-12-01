El PP cita en la 'comisión Koldo' a Santos Cerdán, Víctor Ábalos y Antonio Hernando, piezas clave de este "Gobierno degenerado"

El Partido Popular celebró una multitudinaria manifestación en Madrid contra el Gobierno de Sánchez, exigiendo elecciones generales y denunciando corrupción en el Ejecutivo.

El PP relaciona estas citaciones con una investigación judicial sobre posible financiación irregular del PSOE y apunta al interés de Hernando por información comprometedora sobre el entorno de Pedro Sánchez.

Miguel Tellado, secretario general del PP, acusa a estos dirigentes de estar implicados en supuestas prácticas mafiosas y exige que Cerdán explique un supuesto "cheque en blanco" ofrecido a Ábalos para comprar su silencio.

El PP citará en la comisión del 'caso Koldo' del Senado a Santos Cerdán, Víctor Ábalos y Antonio Hernando, considerándolos piezas clave de una presunta trama vinculada al PSOE.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha anunciado que su formación citará en la comisión del caso Koldo del Senado a Santos Cerdán. El exsecretario de Organización del PSOE deberá ir a la Cámara Alta el próximo 17 de diciembre.

Pero además, Tellado ha anticipado que también serán convocados Víctor Ábalos, el hijo del hoy encarcelado José Luis Ábalos, y el actual secretario de Estado Antonio Hernando. Para el número dos del PP, los tres conforman "piezas clave" de lo que bautizó como un "Gobierno degenerado", al hilo de las revelaciones sobre "la trama mafiosa del sanchismo".

Tras la reunión del Comité de Dirección, presidida por Alberto Núñez Feijóo, la rueda de prensa de Tellado se ha centrado en la "satisfacción" del PP por la manifestación del domingo -"somos el único partido capaz de sacar 80.000 personas a la calle en 48 horas"- y el anuncio del cerco parlamentario al PSOE.

Tellado ha explicado que el PP quiere que Cerdán detalle el "cheque en blanco" que habría ofrecido él mismo a Ábalos "en nombre de Pedro Sánchez" para que no contara "los secretos del sanchismo comprando su omertà, como en la mafia".

Y también para que "aclare las comisiones ilegales del 2%" a través de "su empresa", Servinabar, con la que, según la UCO, se habría enriquecido.

El secretario general popular subraya que esa citación llega "en la misma semana en la que el PSOE debe dar explicaciones ante la Audiencia Nacional sobre el origen y destino de sus pagos en metálico". Es decir, cuando se abre la posible investigación judicial sobre "financiación irregular" en el Partido Socialista.

La comparecencia de Víctor Ábalos tendrá como objetivo, dijo Tellado, "que explique la oferta que, según él, hizo Cerdán a su padre para trabajar en la consultora" Acento, ligada a Pepe Blanco.

Y la de Hernando llegará como "antiguo trabajador" de esa firma y como mano derecha del entonces jefe de Gabinete de Sánchez en Moncloa, el hoy ministro Óscar López. Fue entonces cuando "el hoy secretario de Estado" se habría interesado por "obtener información sobre los prostíbulos del suegro del presidente del Gobierno".

Los tres, son "piezas clave" de una trama que "une los puntos" entre Ferraz, sede del PSOE, Moncloa, sede del Gobierno, "y la cárcel de Soto del Real", por la que "ya han pasado", recordó Tellado, "tres de los cuatro pasajeros del Peugeot de las primarias". Y de ahí la reiteración en pedir "elecciones ya".

Según el PP, "España harta, como se vio ayer", por el domingo en las calles. "La ciudadanía pide votar para tener un presidente honesto y poner fin a este disparate".

"Exitazo"

El Partido Popular salió enormemente satisfecho del "exitazo" de la concentración de este domingo contra Pedro Sánchez y su Gobierno, bajo el lema "Efectivamente, ¿mafia o democracia?". La convocatoria reunió a unas 50.000 personas, con apenas 48 horas de plazo para su organización, tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

Feijóo exigió elecciones generales inmediatas y denunció la "corrupción generalizada" en el Gobierno de Sánchez. Los populares exhibieron músculo en la explanada del Templo de Debod reuniendo "a más de 80.000 personas".

Según Tellado, "si les parecen pocas, que convoquen ellos una manifestación de apoyo a Sánchez", retó burlón desde la sala de prensa de Génova. "O mejor, que convoquen elecciones, porque hace ocho días ya convocaron una para protestar ante el Supremo y reunieron a 300... el varapalo ya saben cómo será".

La dirección popular se declara “muy satisfecha” por el "exitazo" de la convocatoria, "en plena ola de frío" y pese a la escasa capacidad de movilización de autobuses desde otras provincias.

Feijóo, además, presentó en el acto un paquete de promesas para sus "primeros 100 días" en La Moncloa, recordadas por Tellado este lunes, como esperanza de cambio. Desde una auditoría del "saqueo", a una "bajada de impuestos", o el desbloqueo de las leyes de vivienda e inmigración aprobadas por el PP en el Senado.